La organización del Club de Debate pide «tranquilidad» por la intoxicación leve de 48 personas en Narón

La organización del Club de Debate Alingua, que celebró su fase clasificatoria el 3 de marzo en el Pazo da Cultura de Narón, ha pedido «tranquilidad» en relación a la situación sanitaria que afecta a 48 personas, entre las que insiste que «no se ha registrado ningún caso grave».

Según datos confirmados por el Servizo Galego de Saúde (Sergas), el total de personas afectadas –entre usuarios de Centro de Día Manuela Pérez Sequeiros, alumnos y profesores que almorzaron en estas instalaciones– fueron diagnosticadas con un cuadro de malestar gastrointestinal.

Por ello, la entidad organizadora ha emitido un comunicado en el que llama a la tranquilidad y subraya que, a pesar del número de afectados, «no se ha registrado ningún caso grave» y que el seguimiento de los pacientes es constante.

El incidente afectó a miembros de los institutos IES As Telleiras e IES de Trasancos, de Narón; IES Canido e IES Saturnino Montojo, de Ferrol, y el IES Alfredo Brañas, de Carballo. Aunque todos los participantes almorzaron juntos en el centro Manuela Pérez Sequeiros, la organización matiza que no todos los comensales presentaron síntomas.

Ante la sospecha de una intoxicación, el Concello de Narón, como titular del local –cuya gestión está encomendada a la empresa DomusVi–, se activó el protocolo de inmediato, con una inspección de Sanidade en la que las autoridades sanitarias de la Xunta de Galicia ya han tomado muestras de los alimentos ingeridos. Además, hay una investigación en curso y se trabaja para determinar si el origen es una intoxicación alimentaria o un contagio vírico por gastroenteritis.

CONTACTO DIRECTO CON LOS INSTITUTOS

Además, la organización asegura que tanto ellos como el Concello mantienen «contacto directo» con los centros educativos para monitorizar la evolución de los afectados.

El Club de Debate es un certamen que promueve el pensamiento crítico y el uso del gallego entre la juventud, impulsado por una red de trece ayuntamientos de toda Galicia, como son Ames, Arzúa, Betanzos, Carballo, Ferrol, Pontedeume, Pontevedra, Rois, Santa Comba, Santiago, Teo y Vilagarcía de Arousa, además de Narón.

La organización ha agradecido la celeridad del Concello de Narón en la adopción de medidas nada más conocerse la situación.