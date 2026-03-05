Sanidade investiga un brote de gastroenteritis alimentaria en Narón vinculado a un evento escolar

Compartir Facebook

La Consellería de Sanidade, a través de su dirección territorial en A Coruña, ha iniciado una investigación epidemiológica tras confirmarse un brote de gastroenteritis de origen alimentario en el municipio de Narón.

La alerta saltó tras la notificación de ocho casos iniciales en el centro de día gestionado por la empresa DomusVi, cuya cocina elaboró y sirvió la comida, en las instalaciones del Centro Comunitario Manuela Pérez Sequeiros, para un evento escolar celebrado esta semana en el Pazo da Cultura, situado en sus inmediaciones.

Sanidade ha constituido de forma inmediata un equipo de investigación de brotes, integrado por especialistas en epidemiología y veterinarios inspectores de salud pública.

Según las primeras pesquisas, el origen del contagio parece situarse en el menú servido el pasado martes, 3 de marzo. Los afectados presentan un cuadro clínico de diarrea leve y de corta duración.

El equipo técnico trabaja ahora en el cruce de datos de los asistentes y en el análisis de las muestras de alimentos para determinar con exactitud si se trata de una contaminación bacteriana o de un proceso vírico compatible con la sintomatología.

EL CONCELLO NO LO ORGANIZÓ

Por su parte, el Concello de Narón ha emitido un comunicado oficial aclarando que no fue el organizador del almuerzo servido durante las jornadas del Club de Debate Alingua. El consistorio ha precisado que esta actividad está promovida por la Asociación de Entidades pola Lingua Galega y gestionada íntegramente por una empresa externa encargada de la logística de los debates.

El Concello, que se mantiene en contacto permanente con el Centro Comunitario Manuela Pérez Sequeiros, ha detallado los centros educativos que participaron en la jornada del martes y que podrían verse afectados, como son los naroneses de IES As Telleiras e IES Terra de Trasancos, y los ferrolanos de Canido y Saturnino Montojo.

El gobierno local insiste en que todas las actividades de gestión municipal cumplen escrupulosamente con los protocolos de seguridad sanitaria y han mostrado su total disposición para colaborar con Sanidade en el esclarecimiento de los hechos.

Esta declaración del concello trata de aclarar una demanda inicial del grupo del BNG en la titulaba como graves intoxicaciones y pedían «que concello asuma a súa parte correspondente na responsabilidade da organización do xantar»



