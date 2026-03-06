Obradoiro ‘Fóra de Xogo’ no CPI Atios de Valdoviño

As aulas do CPI Atios de Valdoviño acollían na mañá deste venres o obradoiro «Fóra do xogo» sobre micromachismos no deporte.
A educadora social Iria García e Sonia Fernández, alumna en prácticas do ciclo superior de Promoción da Igualdade de Xénero no IES Leixa, eran as encargadas de impartir o taller, que coa colaboración do centro educativo, estivo dirixido ao alumnado de 4º curso da ESO. Nel, ofrecéronse as claves para identificar os micromachismos e algunhas ferramentas para combatilos aplicando a perspectiva de xénero no ámbito deportivo.