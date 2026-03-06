Marta Canosa, Álvaro Carreras y Alberto Abalde son los finalistas a la Carabela de Plata a mejor deportistas de Ferrol de 2025

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La palista Marta Canosa, el futbolista Álvaro Carreras y el baloncestista Alberto Abalde son los tres finalistas a la Carabela de Plata al mejor deportista de Ferrol de 2025. El agraciado o agraciada con este galardón se dará a conocer, como es tradición, en el broche de la XXXI Gala do Deporte Ferrolán, que tendrá lugar el próximo jueves 12 de marzo, a las 19:00 horas, en el Auditorio de Ferrol.

El jurado estuvo presidido por el concejal de Deportes, Ricardo Aldrey y formado por representantes de los medios de comunicación de la ciudad y de la Universidade da Coruña, que también decidieron que las mejores promesas de 2025 son la karateka María Ventureira y el nadador Nicolás Astigarrabía.

En el marco de las menciones especiales, serán ocho las otorgadas. A O Parrulo Ferrol por su ascenso a Primera División, además del Campeonato de España de su equipo benjamín femenino y el subcampeonato de España del infantil masculino; al Baxi Ferrol por disputar la Final de la Eurocup Women, al Racing de Ferrol juvenil por su ascenso a División de Honor, a la trainera absoluta masculina del Club de Remo A Cabana, por su ascenso a la Liga Gallega A con pleno de victorias; al atleta Pedro Osorio por ser uno de los mejores mediofondistas a nivel nacional; a la triatleta Miriam Casillas por ser un referente del triatlón internacional, a la ajedrecista Inés Prado por participar en el Campeonato del mundo de selecciones y al jugador de baloncesto Diego Niebla al lograr el Eurobasket junior con España.

El Basketmi Ferrol también tendrá un reconocimiento especial por la promoción y dedicación al deporte adaptado en la comarca, al entrenador de fútbol Nacho García por su apoyo y dedicación al deporte de formación tras lograr el ascenso con el Racing de Ferrol juvenil, a la jugadora de fútbol sala Sheila González por su trayectoria deportiva durante veinte años en el Valdetires Ferrol, como también al Club Basket School como mejor club de promoción de base.

Previamente y como es habitual en esta Gala do Deporte Ferrolán, se entregarán los premios a los mejores de cada una de las modalidades deportivas, con 57 reconocimientos en esta edición.