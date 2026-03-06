CC.OO. reivindica en Ferrol el Día da Clase Obreira Galega y alerta del «retroceso social» si la ultraderecha gobierna

Comisións Obreiras (CC.OO.) ha hecho un llamamiento este viernes a la participación masiva en los actos convocados con motivo del Día Internacional de la Mujer (8M) y la conmemoración del 10 de Marzo, Día da Clase Obreira Galega, al cumplirse el 54 aniversario de la muerte de los trabajadores de la antigua Bazán (hoy Navantia) Amador Rey y Daniel Niebla durante una manifestación en 1972 en la ciudad de Ferrol.

En una rueda de prensa celebrada en el salón de actos de la Unión Comarcal, el secretario comarcal de CC.OO., José Hurtado, ha recordado que aquel 10 de marzo de 1972 «miles de trabajadores de los astilleros se levantaron para defender algo tan simple y tan justo como unas condiciones de trabajo dignas, salarios justos y derechos laborales». Hurtado ha subrayado que, aunque España vivía bajo la dictadura de Franco, «la represión no logró apagar la lucha; al contrario, aquel día se encendió una conciencia colectiva que se extendió por toda Galicia».

Los actos centrales del 10 de marzo comenzarán a las 11,00 horas con una ofrenda floral en el monolito en memoria de los dos sindicalistas fallecidos, organizada por el Ayuntamiento de Ferrol.

A las 12,00 horas, está prevista una manifestación que partirá desde las puertas de Navantia y concluirá en el mismo monumento, en el barrio de Recimil, donde se leerá un manifiesto. Hurtado ha destacado la «respuesta masiva» de la militancia, con la organización de «diez autobuses procedentes de Vigo, Santiago, Ourense, A Coruña y A Mariña» para respaldar la convocatoria.

El dirigente sindical ha aprovechado la ocasión para anunciar que, según fuentes gubernamentales, el Consejo de Ministros del próximo martes tiene previsto aprobar una declaración institucional de reconocimiento al 10 de Marzo. «Esperemos que sea verdad y que se haga pública. Sería un paso importante, similar a la declaración del Parlamento gallego en 1997«, ha señalado.

DERECHOS

Hurtado ha querido vincular la lucha histórica con los desafíos actuales de la clase trabajadora gallega: «Salarios que no permiten vivir con dignidad, precariedad laboral, emigración juvenil y desigualdades territoriales». Por ello, el manifiesto de este año girará en torno a tres compromisos: «Trabajo digno y estable, futuro para la juventud gallega y defensa de los sectores estratégicos».

En la misma línea se ha expresado el secretario de Acción Sindical de CC.OO. Ferrol y secretario general del sindicato en Navantia, Iván López, ha alertado del «peligro de retroceso» que representan las políticas de la ultraderecha.

«Lo que está pasando en Argentina, donde se están ilegalizando sindicatos o se plantean jornadas de 12 horas, es un aviso. Vox y el Partido Popular apoyan esas políticas, y la memoria histórica nos sirve para saber hacia dónde nos quieren llevar», ha advertido. López ha hecho un llamamiento a «toda la población de Ferrol y comarca» para que asista a la manifestación y demuestre que «Comisións Obreiras va a estar siempre del lado de la clase trabajadora».

DÍA DE LA MUJER

Por su parte, la secretaria comarcal de Muller de CC.OO., Pilar Quintas, ha centrado su intervención en la necesidad de «salir a la calle» el 8 de marzo para frenar el «momento social» actual, en el que «hay partidos políticos que están negando la violencia de género». Quintas ha insistido en que «todos los derechos que se fueron conquistando no permanecen inalterables; hay que seguir peleando porque los quieren quitar».

La dirigente sindical ha puesto el foco en la precariedad laboral feminizada, mencionando sectores como la ayuda a domicilio o el comercio, y ha denunciado el «acoso laboral y sexual» que sufren muchas trabajadoras. Asimismo, ha recordado el asesinato hace unas semanas de una trabajadora de la ayuda a domicilio, víctima de violencia machista mientras realizaba su jornada laboral. «No se la considera víctima de género, pero es importante recordar ese efecto«, ha lamentado.

Quintas ha invitado a «familias, amigos y amigas» a sumarse a la manifestación convocada por la Marcha Mundial das Mulleres, desde las 19,00 horas del domingo, a la que CC.OO. se adhiere, y ha subrayado que «la lucha por la igualdad no es una lucha de mujeres, es una lucha de la sociedad, de los hombres y de las mujeres, porque la violencia machista mata a todos».