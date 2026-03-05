Plazas agotadas para asistir en Neda al taller de cenas rápidas y saludables

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Un total de 30 personas participan este lunes en el taller «Cenas rápidas y saludables para el día a día», organizado por el Ayuntamiento de Neda como parte de sus actividades de salud. Las plazas se agotaron en tan solo un par de días, y se ha activado una lista de espera para cubrir posibles cancelaciones de última hora.

La actividad, impartida por la nutricionista Almudena Seijido, tendrá lugar a partir de las 17:30 horas en la Casa de Cultura. En tan solo 90 minutos, ofrecerá a los participantes herramientas prácticas para mejorar sus hábitos saludables, reducir el consumo de alimentos ultraprocesados ​​y ayudarles a comer sano, incluso cuando disponen de poco tiempo.

Tras explicar qué se entiende por una “cena saludable”, valorar qué debe contener o cómo se pueden cubrir las necesidades nutricionales sin pasarse de cocción, se pasará a la práctica.

En él, la dietista y nutricionista ferrolana, que estuvo en la villa hace unas semanas para una charla sobre alimentación saludable, enseñará a preparar cenas rápidas con alimentos comunes, a aprovechar las sobras y los alimentos congelados para crear platos apetitosos y a proponer combinaciones sencillas, con ejemplos reales de productos disponibles en todos los supermercados. Finalmente, ofrecerá estrategias para una organización semanal exprés.