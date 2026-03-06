“A paisaxe que sabe” da Deputación da Coruña terá un espazo na Feira do Queixo de Moeche

A presenza do mercado da Deputación da Coruña, baixo a marca “A paisaxe que sabe”, na Feira do Queixo de Moeche o vindeiro 15 de marzo é unha das moitas novidades desta oitava edición.
Para detallar esta participación, a alcaldesa, Beatriz Bascoy, reuniuse esta semana na sede do organismo provincial co seu vicepresidente, Xosé Regueira, co que concretou o conxunto das actividades que se desenvolverán neste espazo.
Así, dentro do recinto feiral de Moeche, haberá unha zona propia reservada para o mercado, na que o prestixioso cociñeiro André Arzúa -promotor do centro gastronómico “Espazo abella” realizará varias demostracións culinarias ao longo do día. No meso escenario terá lugar a actuación musical de peche da feira, que correrá a cargo do grupo De Ninghures, banda referencia do folk galego.
O vicepresidente da Deputación manifestou ao rematar o encontro coa alcaldesa que a Área de Turismo “procura potenciar a conexión entre gastronomía, territorio e promoción económica e axudar, ao tempo, a darlle visibilidade ao patrimonio cultural e as feiras de Moeche”.
Reafírmase así a implicación da institución cos produtos agroalimentarios de calidade, o impulso económico do rural e a promoción turística da provincia a través da gastronomía.
Pola súa banda, Beatriz Bascoy agradeceu a Área de Turismo e en particular a Regueira esta nova colaboración coa Feira do Queixo e a súa aposta “por iniciativas de concellos pequenos, apoiando proxectos ambiciosos, importantes para poñer en valor o rural, neste caso o sector lácteo, e o produto de proximidade”.
A alcaldesa subliñou que concellos como o de Moeche precisan apoio loxístico e económico para sacar adiante iniciativas como esta, plenamente O mercado da Deputación, baixo a marca. “A paisaxe que sabe,” terá un espazo propio na Feira do Queixo de Moeche consolidada xa no calendario de eventos gastronómicos.