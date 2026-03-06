Difícil reto para el Valdetires Ferrol este sábado en Esteiro ante Ence Marín Futsal

Compartir Facebook

Segundo partido consecutivo del Valdetires Ferrol delante de su afición en el Pabellón de Esteiro, recibiendo este sábado al Ence Marín Futsal, en la 22ª jornada de la Segunda División, que se disputará a partir de las 17:00 horas.

Este será un partido “complicado”, afirmaba su entrenador Manu Lombardía, ante uno de los equipos que “mejor cuida la pelota” con muchas jugadoras “que marcan la diferencia en la categoría”, con experiencia internacional o en Primera División, ocupando actualmente el 5º puesto de la tabla, con 46 puntos, a solo dos de la zona de playoff de ascenso.

El Valdetires Ferrol está en “proceso de crecimiento” en estas últimas semanas, en uno de sus mejores momentos de la temporada al ganar sus tres últimos enfrentamientos, en el 7º puesto, con 33 puntos. En este partido delante de su afición “sería importante poder sacar un resultado positivo y es para lo que estuvimos trabajando durante toda la semana”, analizando los aspectos del juego de su rival “en donde les podemos hacer daño.”

El técnico hace un llamamiento a toda la afición a que acuda al Pabellón de Esteiro a este partido “y que nos ayude a sacar los tres puntos en casa.” pudiendo contar con toda su plantilla disponible, a pesar de que Paula Alonso arrastra molestias, siendo duda hasta última hora.