Los grupos de la oposición de Ferrol critican la falta de visibilidad de los actos del 8M

Los pocos actos programados por el Día Internacional de la Mujer de este 8 de marzo y el escaso tiempo de anunciarlos por parte del gobierno local ha sido motivo de crítica este viernes por parte de los grupos de la oposición, en una rueda de prensa conjunta de tres de sus concejalas, Ana Lamas (PSOE), Nerea P. Carballeira (Ferrol en Común) y María do Mar López (BNG).

Las tres concejalas querían dar la enhorabuena a María Manuela por recibir el galardón 8M del Concello de Ferrol, un acto central de conmemoración de esta fecha, acusando al gobierno local de “invisibilización” de los mismos, según afirmaba la socialista Ana Lamas, criticando que todas las actividades programadas “non foron consensuadas no Consello da Muller” y para su sorpresa, esto es la primera vez que pasa, como también con la declaración institucional.

Los grupos municipales tuvieron conocimiento de estas actividades este jueves, 5 de marzo y en la última comisión “non se nos deu información”, criticaba la concejala de Ferrol en Común, Nerea P. Carballeira y las “poucas que chegaron o fixeron tarde” y que no tienen “ningunha innovación”, contando con iniciativas que tuvieron éxito en años anteriores como son la rutas “que nos parece positivo”, como también los microteatros “é moi boa idea.”

Critican otros actos se destine solo a los centros escolares, pero la ciudadanía general “non ten o impacto xeral do que significa este día”, recordando las acciones realizadas el año pasado en el Centro Cultural Torrente Ballester, en el Teatro Jofre o en la zona rural, echando también en falta que el punto violeta solo se sitúe en Parque Ferrol y no también en la Plaza de Armas.

La actividad programada para el Club de Lectura se realiza de manera mensual “e agora o meten como se fora unha actividade do 8M”, como tampoco se ha organizado la caminata del 8M, además del material que se hacía visible para estos actos, calificando la actitud del gobierno local de “falta de sensibilidade.”

Ausencia de difusión y contraprogramación de actos

Hasta este jueves “non existía un cartaz propio, nin campaña en medios de comunicación”, criticaba la concejala del BNG, María do Mar López, al mismo tiempo que tampoco se ha convocado un acto institucional del Concello de Ferrol “aberto a toda a cidadanía, como sucedía noutros anos.”

La contraprogramación también hace daño a esta celebración, al realizarse al mismo tiempo este domingo la entrega del galardón 8M en el Teatro Jofre “coincidindo en horario, ás 19:00 horas” con la manifestación feminista de la Marcha Mundial das Mulleres, impidiendo poder estar en estos dos actos importantes.

Las concejalas responsabilizan de esta situación al alcalde José Manuel Rey Varela “e non comprendemos a situación”, pareciendo que Ferrol “se suma a ola negacionista dos gobernos da dereita, dándolle menos repercusión que nunca”, pidiéndole que “retome a posturas anteriores, sendo o 8M unha data significativa.”