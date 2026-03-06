Consolidar la buena dinámica, objetivo del BBCA masculino este sábado en Caranza ante Ensino

Instante de un partido del BBCA | Blanca Gómez

El Costa Ártabra quiere empezar a reaccionar en esta segunda fase de la competición liguera y tendrá una buena oportunidad para ello este sábado, recibiendo al Ensino, a las 18:00 horas, en el Pabellón Javier Gómez Noya, de Caranza.

Tras su mal arranque de fase y su fantástico partido en Porriño los ferrolanos reciben al cuadro lucense con la intención de consolidar la mejoría y repetir el gran partido del sábado pasado, con las bajas de Mario, Fuertes y Brais.

Los ártabros trataran de aprovechar los puntos fuertes de su juego para seguir con la racha y asaltar las posiciones nobles de la tabla.

