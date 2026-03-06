No quiere confianzas O Parrulo Ferrol este sábado en A Malata ante ATP Iluminación Ribera Navarra

Compartir Facebook

Segundo partido consecutivo de O Parrulo Ferrol en el Pabellón de A Malata, recibiendo este sábado, al ATP Iluminación Ribera Navarra, en la 21ª jornada de la Primera División, en un partido que se disputará a partir de las 19:00 horas.

En la víspera del partido tenía lugar la habitual rueda de prensa previa con la comparecencia del jugador Malaguti y del entrenador Gerard Casas en el mismo escenario del partido, ofrecida por Autos Vial, patrocinador de O Parrulo Ferrol y su Escuela de Fútbol Sala.

Los ferrolanos están “bien” tras tres empates consecutivos, afirmaba Malaguti, reconociendo que este partido ante los tudelanos es una “final” a la cual llegan “con confianza” esperando poder certificar la permanencia en la categoría “lo antes posible.”

Este será un partido especial para el jugador parrulo, al verse las caras ante su anterior equipo, enfrentándose a compañeros “que son amigos”, pero eso en la pista no tendrá significado “ya que jugamos por tres puntos y queremos lo mejor para el club y para la afición.”

El esquema de juego del ATP Iluminación Ribera Navarra cambió por completo desde la llegada de Juanito al banquillo, un técnico con el que “coincidí en pocos partidos”, pero confía en el análisis realizado por el cuerpo técnico de Gerard Casas “para conseguir los tres puntos.”

A su buen juego desde que llegó a O Parrulo Ferrol se le resiste el gol “y siempre está la ansiedad por conseguirlo”, esperando poder estrenar su cuenta goleadora “gracias al trabajo diario.”

La afición será un factor clave en este partido y más ante un rival que se está jugando la vida “y los necesitamos ante nuestros rivales directos.”

Gerard Casas: “El ATP Iluminación Ribera Navarra marca la diferencia con pequeños detalles”

El entrenador de O Parrulo Ferrol, Gerard Casas, afirmaba que están todos los jugadores disponibles para afrontar este partido, sabiendo de la importancia del mismo al tratarse de tres puntos en una recta de temporada en la que “todos los partidos son finales y hay que conseguirlos como sea” y donde los ferrolanos se juegan “muchísimo” ante un ATP Iluminación Ribera Navarra que ha logrado cambiar la dinámica tras conseguir la victoria el pasado domingo ante su rival más directo, el Family Cash Alzira por 5-3.

En este tramo de la temporada O Parrulo Ferrol ha realizado “mejores partidos” desde la reanudación liguera ante Industrias Santa Coloma, en la que han trabajado la parte mental, al ser “conscientes de lo que nos jugamos” y sobre la pista “vamos a dar la cara y competir.”

Recordaba el partido de la primera vuelta, en el que “nos lo hicieron pasar muy mal”, siendo los tudelanos un equipo que “marcan las diferencias con pequeños detalles”, a pesar de los profundos cambios que han tenido en su plantilla desde aquella, saben que “hará que defender de cinco, saber sufrir y aprovechar nuestras oportunidades.”

Una de las claves del partido será que cada fase del juego “marca la diferencia”, con la estrategia en un gran momento para los parrulos, con goles anotados en los últimos partidos “y la estamos haciendo bien entrenando, trabajando bien en el día a día.”

Gerard Casas reconocía que esta temporada en A Malata “no estamos haciendo muchos puntos”, pero sí están “realizando buenos partidos”, por lo que esperaba que el factor A Malata “sea determinante para que los tres puntos se queden en Ferrol.”