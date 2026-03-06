El Baxi Ferrol da la cara ante Perfumerías Avenida en A Malata

Compartir Facebook

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Lucharon y pelearon hasta el final, pero el Baxi Ferrol se ha quedado muy cerca del Perfumerías Avenida, cayendo por 60-71, en la 24ª jornada de la Liga Femenina Endesa, disputado en la noche del viernes, en el Pabellón de A Malata.

El partido empezaba con intercambio de canastas entre los dos equipos, encendiendo a la afición Sotolova con un triple en el primer minuto, que era rápidamente respondido por las jugadoras salmantinas. El Baxi Ferrol lograba hacerse con robos en media pista, montando rápidas jugadas que no lograban aprovechar mientras que, poco a poco, los rebotes estaban siendo cosa de Perfumerías Avenida, aprovechándose de su rápido juego empezaban poco a poco a abrir distancias, confirmándolo con un parcial de 0-11 que empezaba a poner el partido cuesta arriba para las ferrolanas, al cerrarse el primer cuarto con 13-24.

El Perfumerías Avenida quería dar un paso adelante al inicio del segundo cuarto con cinco puntos de Claudia Soriano, que estaba siendo decisiva en su equipo siendo la máxima anotadora en ese momento, aunque, las ferrolanas daban un paso adelante gracias a un juego más agresivo con dos triples seguidos de Karolina Sotolova junto con otras canastas bajo el aro, conseguían un buen parcial de 11-0, llegándose a poner a seis puntos de desventaja. Esto no les gustaba a las visitantes que, en los últimos minutos antes del descanso subían una marcha a su juego, aprovechando su rápida anotación para volver a abrir diferencias, retirándose a los vestuarios con el 28-45.

El descanso parecía sentir bien a las jugadoras del Baxi Ferrol empezando con un buen parcial de 5-0. El Perfumerías Avenida lograba hacerle frente a esto punto a punto, logrando durante muchos minutos mantener la distancia entre diez y doce puntos. Todo cambiaba a falta de dos minutos y medio, tras varias acciones discutibles sin señalar a nivel arbitral, Claudia Soriano cometía una clara falta antideportiva a Moira Joiner al cortar con contragolpe de las ferrolanas, pero los árbitros solo lo sancionaban con falta normal, provocando la protesta de Lino López, recibiendo una falta técnica, provocando la indignación de A Malata durante los siguientes minutos, llevando en volandas a un Baxi Ferrol que iba a más, gracias al juego en ataque como también en defensa de Claire Melia haciéndose con los rebotes y de Karolina Sotolova desde la línea de tres, dejando la desventaja a final de cuarto en siete puntos, con el 49-56.

Quedaban diez minutos por delante y mejor no podía empezar la cosa, con una canasta de Claire Melia bajo aro. La distancia era de solo cinco puntos, lo que provocaba los nervios en el Perfumerías Avenida y estuvo muy cerca de ser todavía más inferior si llegara a entrar el triple que salió de dentro de Karolina Sotolova, pero se resarcía con un robo anotando bajo el aro. Ya solo eran tres los puntos, las salmantinas solicitaban tiempo muerto, reordenando su esquema de juego y dando un paso adelante en el partido con un parcial de 0-7, que se sumaba a los fallos en ataque de las ferrolanas bajo el aro, volviendo la distancia a los diez puntos. Esto no hacía desfallecer al Baxi Ferrol, creyendo en su juego, con Claire Melia volviendo a enchufar al equipo con otro triple, a lo que se sumaba la quinta falta de la visitante Takacs-Kiss. Quedaba solo un minuto, A Malata al unísono gritaba “si se puede”, pero el Perfumerías Avenida no fallaba desde el tiro libre, llevándose la victoria por 60-71.

Con este resultado el Baxi Ferrol tiene 12 victorias y 12 derrotas, en el 7º puesto de la tabla. Para la próxima jornada, que se disputará el domingo 22, el Baxi Ferrol visitará al IDK Euskotren, a partir de las 12:00 horas, en el Pabellón José Antonio Gasca (San Sebastián).

Baxi Ferrol: Sotolova (24), Millán (3), Melia (9), Daniels (7), Joiner (8) – también jugaron – Sánchez-Ramos (2), Samson (0), Rodríguez (0) y Joris (7).

Perfumerías Avenida: Martín (7), Meyers (0), Vilaro (4), Takacs-Kiss (6), Cave (17) – también jugaron – Soriano (17), Magarity (15), Spreafico (0), Arrojo (2), Zellous (3) y Djaldi-Tabdi (0).

Árbitros: Ángel Antonio Albacete Chamón, Rodrigo Palanca Page y Laura Piñeiro Amondaray. Señalaron cinco faltas a la visitante Takacs-Kiss

Parciales: 13-24, 15-21, 21-11 y 11-15.

Pabellón: A Malata