Principian as inscricións da que será a oitava ruta do SendAres 2026

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

A Serra da Capelada, a ría de Ortigueira e o Cabo Ortegal serán algún dos enclaves protagonistas desta nova experiencia deportiva na contorna de Cedeira-Cariño. A reserva de prazas abre este venres 6 de marzo, a partir das 16:00 horas primeiro para empadroados/as ata o día seguinte na mesma franxa horaria, cando chegue a quenda do resto de persoas.

A concellaría de Deportes de Ares abre inscricións para o oitavo itinerario do SendAres 25-26, o programa de sendeirismo do Concello, este mesmo 6 de marzo. A partir das 16:00 horas e empregando a páxina web institucional, habilitarase a reserva de prazas telemática en dúas quendas: primeiro empadroados ata o día seguinte, na mesma franxa horaria, momento onde se abrirá a reserva de prazas aos non empadroados na localidade.

Nesta ocasión, os sendeiristas explorarán a Serra da Capelada, cos seus cantís escarpados e pradeiras ventosas. Dende a emblemática Garita de Herbeira, a 613 metros de altura, principiarán o percorrido ata acadar o Miradoiro da Miranda, unha atalaia ideal para contemplar a ría de Ortigueira e Cabo Ortegal.

Será unha ruta de 14 quilómetros de vento mareiro e beleza costeira, cunha dificultade media, e que se realizará durante o domingo 29 de marzo. O prezo é de 20 euros e inclúe servizo de guía, seguros e desprazamento de ida e volta. Dende a Praza da Igrexa de Ares, o punto de encontro, sairase ás 7:30 horas e regresarase ao núcleo urbano preto das 16:00 horas.

A concellaría de Deportes asignou 25 prazas para a actividade que se cubrirán por orde de inscrición ata o 16 de marzo ás 14:00 horas ou, de darse o caso, ata o seu esgotamento.