San Sadurniño acolle a estrea das curtametraxes realizadas no marco da X Chanfainalab

Este sábado 7 de marzo se estrea na Casa de Cultura de San Sadurniño 20 curtametraxes realizados no marco da X edición da Chanfainalab. As pezas foron producidas tanto por cineastas galeg@s como pola veciñanza de San Sadurniño.  O acto estará presentado pola popular actriz Isabel Blanco e o actor Kevin Lorenzo e comeza as 17.30 horas. Se adxunta un arquivo anexo coa programación do día.

A  PERSOALIDADE  DA CHANFAINALAB

Non é un festival competitivo, senón colaborativoTodos son capitáns, todos levan o mesmo premio, tanto cineastas consagrados como amateurs.

É unha festa da tolerancia entre estilos, idades, xéneros e xeitos de narrar ben diferentes dende o cinema popular  e rudimentario ata a vangarda máis innovadora. A sensación do espectador é a diversidade de propostas “un revolto de cousas diversas”.

É  un evento interxeneracional. Participantes dende os 16 anos aos 80.

A participación feminina dende a primeira edición no 2014 é de máis do 50%

Está centrado na producióne non no simple visionado de filmes.

Representa unha aposta pola democratización do audiovisual e a valoración da expresión individual  fronte a industria audiovisual

Pola incidencia planetaria e permanencia no devalar dos 250  filmes producidos a través da súa web (+ 200.000 visionados on line).

Porque cada peza insírese no patrimonio e a historia local con numerosos contidos relacionados nos que participa gran parte da veciñanza de San Sadurniño

Ten a singularidade de  potenciar o agromar e a formación de  cineastas locaise ao tempo promover aos cineastas galegos consolidados que conviven ao longo de tres días.

Un festival-proceso que acontece ao longo dun ano a través dos venres de Chanfaina.

Pódense visionar algunhas películas doutras edicións da Chanfainalab no enlace  https://www.falamedesansadurnino.org/tag/chanfainalab

