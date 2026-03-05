Ferrol en Común insta a la consellería de Sanidade a agilizar los retrasos en la atención primaria en el Sergas

Tres o cuatro semanas de espera para que una persona sea atendida en atención primaria empieza a ser algo habitual en el Sergas, con retrasos inasumibles en las citas para el médico de cabecera, denuncian desde Ferrol en Común.

Debido a estos retrasos, se produce el colapso de los servicios de urgencia en el Hospital Arquitecto Marcide o en el Centro de Salud Fontela Maristany, provocando “unha crise estructural e sistémica no sistema público de saúde.”

En el otro lado, para la formación también es inasumible la “lista interminable de pacientes” a la que tienen que atender las personas profesionales de la sanidad pública “cos mesmos medios persoais dende o século XX”, un problema que se agrava ante vacaciones o bajas por enfermedad.

Solicitan a la consellería de Sanidade que pongan los medios personales necesarios para evitar estos retrasos que abogan al colapso, como también que el tiempo de servicio ofrecido a los pacientes sea de calidad “sen persoal esgotado”, demandando al alcalde José Manuel Rey Varela que haga de interlocutor con la Xunta de Galicia para solventar esta situación de forma inmediata.