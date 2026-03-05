Rey Varela destaca el crecimiento de la ciudad en todos los aspectos en las ‘Conversas no Parador’

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, era el protagonista este jueves de una nueva edición de las ‘Conversas no Parador’ organizadas por el Club de Prensa de Ferrol, en colaboración con el Parador de Turismo.

A esta cita acudían la presidenta del Club de Prensa de Ferrol, Julia Díaz; el director del Parador de Turismo de Ferrol, José Antonio Cedena; la delegada de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros; el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea; la vicerrectora de la UDC, Ana Ares; además de varios concejales y concejalas del gobierno municipal.

El regidor, al inicio de su intervención, hacía referencia a Gabriel García Márquez refiriéndose a este formato como un “café conversado”, diferente a lo que puede ser una rueda de prensa, para hablar del presente y del futuro de la ciudad.

Desde su última participación en estas ‘Conversas no Parador’ hace casi exactamente un año, en aquel momento hiciera referencia a proyectos que estaban en elaboración “e agora xa se están executando”, gracias a la estabilidad que tiene su gobierno “para afrontar o presente e construir o futuro.”

Entre los puntos positivos está el crecimiento de la población en los dos últimos años, algo que ha sido posible “grazas a axuda de todas as institucións”, sabiendo que todavía “queda moito por facer”, en la misma línea que está la creación de empleo o las afiliaciones a la Seguridad Social, con Ferrol encabezando el ránking de aumento de las siete grandes ciudades gallegas, con un 2,9% en 2025.

El crecimiento se ha notado a nivel de inversión, siendo Ferrol “unha cidade atractiva”, siendo una de las claves la nueva ordenanza de Urbanismo “que é a máis ambiciosa de Galicia”, logrando incrementarse las licencias en más de un 40%.

El trabajo conjunto con otras administraciones

La labor de otras administraciones en la ciudad está siendo clave “ao ir todos a unha”, destacando a una Autoridad Portuaria “que sempre foi un motor clave” con la nueva terminal en marcha que permitirá también un aumento del número de cruceros; a la Universidade de A Coruña con la creación del EI3 “nunha aposta pola innovación” y con la Xunta de Galicia con la transformación del Arquitecto Marcide y del Hospital Naval, dotado de 120 millones de euros “a inversión máis alta de historia da cidade”, reconociendo que lleva tiempo ejecutarla debido a su complejidad al no paralizarse la atención a los pacientes en el recinto.

En estas inversiones también quería destacar la iniciativa privada, como la de la Fundación Amancio Ortega haciendo posible la residencia de mayores en O Bertón, recordando que en el inicio de su segundo mandato “non tiña licencia” para empezar las obras, siendo esta una de sus primeras medidas adoptadas.

En relación a Navantia, José Manuel Rey Varela ponía en valor la aprobación por unanimidad el pasado jueves en el pleno municipal de la declaración institucional apoyando a sus trabajadores en sus peticiones para el nuevo Plan Estratégico, con la construcción del dique cubierto y del dique de reparaciones, además de continuar con la construcción de las fragatas F110 y la modernización de las F100.

Una de las grandes problemáticas actuales de la ciudad es la conexión ferroviaria, donde, por desgracia, en estos momentos “non hai avances” por parte del gobierno central, al no establecer el ministro de Transportes, Óscar Puente, una fecha para la reunión prometida con el regidor ferrolano para poder tratar este tema.

Balance positivo de este primer tramo de mandato

Uno de los aspectos clave de este mandato es la aprobación de presupuestos municipales en cada año, llegándose a 2026 con la cifra más alta de la historia, con 96 millones de euros, a diferencia de los dos mandatos anteriores “cun orzamento en catro anos”, lo que ha conllevado desfases económicos de 20 millones de euros “e que estamos agora asumindo.”

Esta estabilidad ha permitido afrontar retos como la reorganización municipal, la mayor oferta pública de empleo en 2026 y la nueva relación de puestos de trabajo, tras su última actualización hace 25 años.

Los grandes proyectos de este mandato están en ejecución como son los de ‘Abrir Ferrol ao mar’ y la ‘Cidade do Deporte’. En el primero de ellos, el regidor quería agradecer el apoyo de la Armada y de los almirantes para hacerlo posible, como también de la ministra de Defensa, Margarita Robles “que impulsou este proxecto.” La fase de A Magdalena “vai a toda velocidade” y espera en las próximas semanas poder empezar con la de Esteiro “que vai a dar un salto espectacular”, mientras que el último tramo, el de Caranza es el más complejo a nivel de autorizaciones a nivel ambiental y de costas, al incluir una segunda playa en el barrio, además de nuevos aparcamientos en las inmediaciones del conservatorio Xan Viaño y del Auditorio de Ferrol.

Respecto a la ‘Cidade do Deporte’ han empezado las obras en FIMO y esta semana en los campos de fútbol del Galicia de Caranza, anunciando la próxima adjudicación de los campos de fútbol de A Gándara, la ciudad náutica de A Cabana y la reforma de los pabellones, siendo el primero de ellos ya anunciado, el del Ensanche.

Uno de los grandes contratos a nivel de servicios que está ya en marcha es el de las zonas verdes, pasándose de 36 a 50 jardineros y que está dando sus primeros avances a nivel de mantenimiento en la ciudad y el próximo en ponerse en marcha será el de la recogida de basuras.

El estado de las calles es uno de los grandes motivos de preocupación de los vecinos y de eso son conscientes en el gobierno municipal. Los baches y desperfectos se han agravado en muchos puntos con las “condicións meteorolóxicas terribles” de estos últimos meses y en la próxima semana se firmará el nuevo contrato de mantenimiento de viales por 2 millones de euros, con el objetivo de tener casi todos los desperfectos localizados arreglados antes del verano, siempre que el clima acompañe, algo que también irá relacionado con el nuevo plan de pintado, tras diez años sin hacerse intervenciones a gran escala en la ciudad.

En esta línea, el alcalde espera que a lo largo de este 2026 poder sacar adelante un nuevo plan de aglomerados para renovar integralmente todas las carreteras de competencia municipal, llegando a todos los barrios y a la zona rural.

En relación a la reparcelación del antiguo cuartel Sánchez Aguilera, recordaba que este era un plan “moi ambicioso” para la ciudad y solo quedan pendientes varios informes sectoriales para su aprobación definitiva, esperando que el gobierno central cumpla su palabra y construya las viviendas prometidas en estas parcelas, bien sea desde el Invied o desde Casa 47, tal y como está haciendo en la actualidad la Xunta de Galicia en O Bertón “xa que Ferrol está medrando e fai falta vivenda.”

Crecimiento en el turismo

Los buenos datos de la ciudad también se ven reflejados a nivel turístico con un aumento del 5% de turistas sobre 2024 y de un 11% respecto a 2023, con el Camino Inglés como uno de los principales ejes, creciendo en un 26% respecto a 2023.

Esperan poder seguir incrementando este dato con la transformación del Centro Cultural Torrente Ballester en el Museo de Ferrol y la adquisición del antiguo edificio de El Correo Gallego para el Museo del Modernismo, en una actuación para la cual la concejalía de Urbanismo ha solicitado el 2% cultural del gobierno central, al tratarse de un proyecto “moi ambicioso” a nivel de rehabilitación.