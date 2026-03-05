Seis jugadores de la Escuela de O Parrulo jugarán con Galicia en la segunda fase del Campeonato de España

Este fin de semana Cádiz acoge la fase final del Campeonato de España de selecciones autonómicas sub-14 y sub-16 masculina, en una cita en la que habrá seis jugadores de la Escuela de Fútbol Sala de O Parrulo Ferrol.
En la selección gallega sub-14 estarán los jugadores infantiles Gabriel Ramos y Antón de Souza, que estarán nuevamente a las órdenes del seleccionador Daniel Ventoso “Juve”. Jugarán el triangular fase C, por el 9º puesto, debutando este sábado ante Aragón, a las 13:30 horas, en el Pabellón José María Ruiz Mateos, mientras que el domingo jugarán ante Islas Baleares, a las 9:30 horas, en el Pabellón Domingo Pruaño Cala.
Por su parte, en la selección gallega sub-16 participarán los jugadores cadetes Mikel Fernández, Antonio Prieto, Lucas Purriños e Iago Rascado, estando bajo las órdenes del seleccionador Joaquín Martínez “Kini”. También jugarán el triangular fase C, por el 9º puesto, jugando este viernes ante Ceuta, a las 19:30 horas, en el Pabellón José María Ruiz Mateos y cerrarán su participación el domingo, a las 11:30 horas ante Castilla y León, en el Pabellón Domingo Pruaño Cala.