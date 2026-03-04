Ferrol en Común denuncia la falta del técnico de Cultura en la OPE 2026

Compartir Facebook

Ferrol en Común acusa al gobierno local de olvidarse de la cultura, tras no incluir entre las plazas de la Oferta Pública de Empleo para este 2026 una para un técnico de Cultura, que sería “unha figura clave para a correcta posta en valor da cultura e da súa programación”, llevándoles a pensar en un “escurantismo” por parte del gobierno “beneficiando a empresas privadas en detrimento da cultura local, continuando o departamento en precario.”

La formación recordaba que el Plan Estratégico de Cultura “está gardado nun caixón” sin tomas de decisiones y sin puesta en marcha. Ahora, con la nueva propuesta de la OPE y la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo “abandonan outra vez” esta plaza e técnico de Cultura, por lo que instan al gobierno local a retomar este Plan Estratégico y dotar de “a importancia que merece” a esta concejalía proporcionando los recursos necesarios “para que volver a rexurdir.”