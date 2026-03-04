El «Arquitecto Marcide», de Ferrol, continúa con la celebración de su 50 aniversario

Compartir Facebook

El Hospital «Arquitecto Marcide» de Ferrol del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol cumple cincuenta años. En junio del 1976, la conocida como residencia sanitaria “Arquitecto Marcide” comenzaba poco a poco su actividad, y era bautizada como una de las residencias sanitarias más modernas de España.

Por este motivo desde la gerencia del Área Sanitaria de Ferrol se han programado distintas actividades a desarrollar durante el año, desde situar una gran lona conmemorativa en una de las fachadas principales del centro hospitalario, hasta un «cubo histórico«, así como otras varias actividades culturales y sociales

Un «cubo conmemorativo»

Un cubo de 2,50×2,50 metros con cuatro caras llenas de imágenes del Hospital Arquitecto Marcide del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol se sitúa en medio de la entrada principal de este centro hospitalario en el año de su 50 aniversario. En él, se puede ver la evolución física de este centro a lo largo de este medio siglo. Son cuatro caras con cuatro etapas. Una, la de los inicios, desde junio de 1976, año en el que se incorporaban los primeros trabajadores que arrancarían la actividad en el mes de agosto, y en la que este centro se convertía en una de las “residencias sanitarias más modernas de España”. Otra cara, cuando se incorpora el centro de especialidades, en el año 1993, en la que muchos de los especialistas pasan desde el Ambulatorio Fontenla Maristany a ejercer su actividad en un edificio en forma de ele que hacía crecer el centro original. Una tercera cara, ya recién estrenado el siglo XXI, muestra cuando se unían estos edificios con una gran cubierta central, el actual espacio del corredor principal de cristal, en el año 2001. Se constituía así un único centro, y cambiaba ya totalmente el aspecto de esta infraestructura hospitalaria. Por último, imágenes de cómo está mudando este centro en los últimos años y en la actualidad, con la incorporación de los nuevos edificios, el edificio sur y el edificio este, envolviendo el centro actual.

La responsable actual del área Sanitaria de Ferrol, Fernanda López Crecente, dijo en la mañana de este miércoles, día 4 de marzo, que “este cubo recopila una serie de fotos que representan el trabajo de todos vosotros. Este 50 aniversario es celebrar tantos años de esfuerzo, una muestra del impulso y de la fuerza para 50 años más”.

Música de artistas de la comarca

A esta acción, a la que estaban todos los profesionales invitados, puso música el artista de la comarca, Marcos Mella, que de manera altruista quiso así rendir un homenaje a todas las personas que conformaron, conforman y conformarán el área Sanitaria de Ferrol. Música que se suma al agradecimiento de la actual gerente a cada una de las personas que hicieron posible llegar hasta aquí.

Marcos Mella compartió escenario con Antonio Vega, Mikel Eretxum, Los Secretos, Revolver, La Unión, Cómplices o Amaral, entre otros. Hasta la fecha autoeditó siete obras. Una de ellas «Desenchufados» fue grabada en directo, con la característica de ser el primer disco grabado y retransmitido en directo en tiempo real por internet. Más de 4.000 personas presenciaron aquel directo.