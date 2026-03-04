Eventos para el jueves, día 5 de marzo, en la zona norte

LA FRASE DEL DÍA.-«Siempre hay flores para aquellos que las buscan» (Henri Matisse)

Día Mundial de la Eficiencia Energética

–La Iglesia Católica celebra la festividad de los Santos Adrián, Teófilo, Juan, José de la Cruz y Eusebio.

HORÓSCOPO

–Todos los que han nacido el día 5 de marzo tienen el signo del zodiaco Piscis.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE JUEVES

Para este jueves en Ferrol, se espera una jornada marcada por la inestabilidad típica del clima oceánico, con lluvias ligeras y temperaturas frescas.

Estado del cielo: Se prevé lluvia ligera durante gran parte del día, con una probabilidad de precipitación del 65% durante el día y del 45% por la noche.

Temperaturas: Máxima: 12°C, Mínima: 9°C

Viento: Soplará del noroeste con una velocidad media de 27 km/h (17 mph).

Humedad: Será alta, en torno al 87%.

Índice UV: Muy bajo (1), por lo que la protección solar no será necesaria bajo la capa de nubes.

Salida del sol: 07:45 h. . Puesta del sol: 19:39 h.

TELÉFONO RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES DOMÉSTICOS

Urbaser, de lunes a viernes, llamadas , de 8,30 a 14,30, al 981 326 900

TAL DÍA COMO HOY

(1817)-Nació en Ferrol José Montero y Aróstegui. Autor de “Historia y descripción de la ciudad y departamento naval de Ferrol”. Fundador de la Sociedad Española de Historia Natural.

(1888)-Nace en Ourense Ramón Otero Pedrayo. Escritor, político e intelectual gallego. (m. 1976).

(1927)- Botadura en Cádiz del «Juan Sebastián Elcano», buque-escuela de la Armada Española.

(1968)-Nació en Ferrol Pedro Casteleiro, poeta gallego

EN EL CONCELLO DE FERROL

9.30h.-La edil de Educación e Universidade inaugura el XIV Congreso de Estudiantes de Podología. Salón de actos Concepción Arenal. Campus Industrial de Ferrol.

10.00h.- Comisión Informativa de Educación e Universidade, Política social e Inclusión, Igualdade, Muller, Xuventude, Familia, Infancia e Multiculturalidade e Política Lingüística.

10.30h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, participa en el ciclo Conversas no Parador, organizado por el Club de Prensa de Ferrol. Parador de Turismo.

17.00h.-El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, se reúne con la Agrupación de las Asociaciones de Vecinos del Rural. Local AVV Serantes.

18.00h.- La edil de Muller e Igualdade, Elvira Miramontes, asiste a la charla sobre métodos anticonceptivos e saúde laboral con la Asociación de Afectadas Essure de Galicia. Casa da Muller.

18.30h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, participa en la gala XV Premio Xove Empresaria/o e Iniciativa Emprendedora de Galicia. Arsenal Militar.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

9,30 h.-La delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitará la empresa STGO con motivo de las ayudas para potenciar la innovación empresarial (rúa Real, 171).

10,30 h.-La delegada territorial de Ferrol, Martina Aneiros, asistirá a desayuno informativo en el marco de las Conversas no Parador. En el Parador de Turismo de Ferrol (praza do Contralmirante Azarola Gresillón).

11,00 h.-La directora-xerente de la Fundación Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez, inaugura la exposición Nicolás Muller en Galicia. En Afundación (praza Constitución, s/n).

11,30 h.-La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se reunirá con la cofradía de pescadores de Ferrol. En la lonja (peirao de Curuxeiras s/n).

19,00 h.-El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, acompañado por el secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y por la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, participará en la Gala do XV Premio Xove Empresaria/o e Iniciativa Emprendedora de Galicia, organizada por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Galicia. En el Arsenal Militar de Ferrol.

En Fene

10,00 h.-La conselleira do Mar, Marta Villaverde, acompañada del presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, visitará el puerto de Barallobre.

16,30 h.-El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, mantendrá un encuentro con la asociación Iniciativa Empresarial do Norte (IEN) por Europa para presentar las iniciativas de la Consellería para 2026. En la sede de la entidad.

En Pontedeume

13,30 h.-La directora xeral de Formación Profesional, Eugenia Pérez, y la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, asistirán al XXV Concurso de Cociña e Cocteleira del Centro Integrado de FP Fraga do Eume.

En Ortigueira

13,00 h.-El director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, se reunirá con el alcalde de Ortigueira, José Valentín Calvín. En la Casa do Concello

EN LO CULTURAL

En Ferrol

–A las 11.00 h, en la Sede Afundación Ferrol se inaugura la exposición «Nicolás Muller en Galicia». La mostra, que recoge imágenes de uno de los grandes documentalistas de la Europa del siglo XX que tiró durante sus viajes a la Comunidad podrá visitarse hasta el próximo 23 de maio, de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 h, y los sábados de 11.00 a 14.00 h y de 17.00 a 19.00 h.

En la inauguración estarán Ana Isabel Vázquez Reboredo, directora xerente de la Cidade da Cultura; Paloma Vela Garicano, coordinadora adjunta de Cultura de Afundación; Ana Muller, hija del fotógrafo; y José Ferrero, comisario de la exposición.

–A las 19.00 horas inauguraciòn en la sala Carlos III de Exponav de una nueva muestra colectiva de pintura y fotografía de la asociación de artistas de Narón Narart.

–La Real Filharmonía de Galicia (RFG) celebra este jueves, a las 20:30h, en el Auditorio de Ferrol, su esperado concierto de celebración de su 30o aniversario, una cita musical con un programa sorpresa cuidadosamente pensado, en el que tendrán una participación especial dos coros ferrolanos, el premiado Concerto Tempo, que dirige José Antonio García Mato, y el coro infantil In Crescendo, de alumnos del Conservatorio “Xan Viaño”.

EN LO SOCIAL

–A las 10.30 horas , «Conversas no Parador» organizada por el Club de Prensa de Ferrol y a la que en esta ocasiòn asiste el alcalde de la ciudad José Manuel Rey Varela.

EXPOSICIONES

–En la oficina de turismo de la Plaza de España exposición de maquetas sobre la Semana Santa Ferrolana realizadas por Carlos Macías e Iván Talegón.

La muestra recoge la recreación de varias procesiones y pasos de la Semana Santa, que desfilan por calles céntricas de la ciudad.

La exposición puede visitarse de lunes a jueves en horario de 9.00 a 14.00 horas, viernes y sábados de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos de 9.00 a 14.00 horas.

–Exponav acoge una nueva muestra colectiva de pintura y fotografía de la asociación de artistas de Narón Narart. La inauguración tendrá lugar a las 19:00.

Dieciocho autores firman las obras que se podrán ver en la sala Carlos III del edificio de Herrerías: Beba Pereira, Canzobre, Cristanto Poveda, Esther Piñán, Eva Bergantiños, Fina Porta, Jesús Victoria, Katy Martín, Maite López, Manoly Miraz, Manuel Amor, M. Carballeira, Paco Carmona, Pilar Criado, R. Climent, Saila Chao, Sol Lamas y Xosé Fernández.

La exposición, que permanecerá abierta hasta el 29 de marzo, puede visitarse en el horario de apertura del Museo de la Construcción Naval, con entrada libre.

Por otra parte, Exponav organiza dos nuevas visitas guiadas gratuitas este mes, que tendrán lugar los sábados 14 y 28 de marzo a las 12:00. Es necesario inscribirse previamente en el 981 359 682 o en exponav@exponav.org.

–En la Casa da Xuventude, de Ares, 34ª edición de Galicia en Foco hasta el día 20 de este mes aglutinando en esta exposición fotográfica las mejores imágenes publicadas en los medios de comunicación gallegos durante el año 2024.

La muestra, realizada por el Club de Prensa de Ferrol y que se instala fruto de la colaboración con la Concejalía de Cultura podrá visitarse de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 h. y también en horario de tarde de viernes a domingo de 19:00 a 22:00 h, con entrada libre y gratuíta.

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol muestra colectiva de diferentes autores compuesta por un total de 28 cuadros de gran calidad artística, todos ellos pinturas de técnica óleo sobre lienzo y de temática marítima.

La Exposición titulada «Marinas», corresponde a la valiosa Colección Pictórica particular del empresario gallego natural de Marín y residente en Laxe (Costa da Morte) José Manuel Pato González, delegado en Galicia de la Real Liga Naval Española. Incluye pinturas de autores muy prestigiosos como entre otros José Manuel Fonfría, Rosa Pereda, Espino, Roberto Bertaggia, Cortés o el noruego Amaldus Nielsen.

La muestra está abierta hasta el próximo 12 de abril, en los horarios habituales, de martes a viernes, de 9.30 a 13.30h; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30h.

-En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición «Ferrol no pasado, a vida cotiá, organizada por la Asociación de Amigos do Museo Cidade de Ferrol» en colaboración con el Concello Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición colectiva de fotografía «Silencio» del Grupo Bazán La muestra reúne 27 fotografías de 11 autores: Alejandro Martínez, Ángel Casas, Carlos Cruz, Chus Villamar, Eva Vázquez, Fer Cendán, Fran Suárez, Miguel Llano, Mónica Lorenzo, Pablo Mauriz y Ricardo Salgado. Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición «Orixes IV», sobre los trabajos realizados en el castro de Esmelle. Cátedra de Arqueoloxía de la UDC-Concello de Ferrol). Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

-En el centro comercial Odeón, de Narón, hasta el 6 de marzo exposición “Ciudades habitadas por el trazo” realizada conjuntamente por la ilustradora Blanca Vila y la fotógrafa Carla García,

-En la Biblioteca de Neda, exposición “Do mar e da terra” hasta el 3 de marzo. Podrá visitarse de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 17 a las 20 horas.

–La Casa da Cultura de Fene acoge “10 de marzo de 72, a mirada artística de Xaime Quessada” una exposición promovida por los ayuntamientos de Fene, Ferrol y Narón con la colaboración de la AC Fuco Buxán y la Fundación Xaime Quessada. Podrá visitarse hasta el próximo 30 de marzo. Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Los colegios o asociaciones interesados, podrán solicitar una visita guiada enviando un correo electrónico a cultura.deportes@fene.gal.

–La Galería de la Casa do Concello de San Sadurniño acoge la exposición «Serea de cores», de la ceramista fenesa Carme Romero Díaz. La muestra podrá visitarse hasta el 28 de marzo.