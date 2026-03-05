Máis Saaabor!, un espectáculo musical sobre cocina y alimentación saludable, en Afundación de Ferrol

Compartir Facebook

La Obra Social de ABANCA promueve una programación en la que lo lúdico se conjuga con el fomento de la sostenibilidad y la alimentación saludable a través de un contenido de fortalecimiento de valores y conocimiento.

Afundación, la Obra Social de ABANCA, presenta este viernes 6 de marzo, a las 10.00 y a las 12.00 horas, en el Auditorio de la Sede Afundación de Ferrol, una nueva propuesta escénica dentro de su programación de actividades para escolares: Máis Saaabor!, de Culturactiva Produccións, dirigida a público de 3º y 4º de Educación Primaria. Asistirán cerca de 400 estudiantes procedentes de 9 centros educativos de Ferrol y localidades de alrededor.

Tras el éxito de la obra Saaabor!, ganadora del Premio del Público en el Festiclown 2018, llega el espectáculo Máis Saaabor!, con el que muestran el mundo de la gastronomía y la alimentación saludable en una propuesta escénica que combina música en directo, magia, humor y mucho ritmo. Dos reconocidos chefs ofrecerán al público escolar un sabroso, equilibrado y, sobre todo, bien afinado menú, en una visita cómica al mundo de los fogones para promover el acercamiento a la cocina, la alimentación saludable y el consumo de productos de proximidad.

Las artes escénicas tienen una especial relevancia dentro de la programación para escolares que diseña cada curso el equipo del área educativa de Afundación con el objetivo de reforzar la formación que los estudiantes reciben en las aulas.

La programación está diseñada para promover una educación en valores y competencias transversales potenciando el talento, la autonomía, la solidaridad, la creatividad, la autoestima o el trabajo en equipo. En este sentido, las artes escénicas están consideradas cómo una de las herramientas educativas más útiles para estimular la capacidad de observación de los estudiantes, posibilitar el diálogo y la reflexión, y desarrollar habilidades sociales.