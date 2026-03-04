Afundación e a Xunta de Galicia achegan a Ferrol a realidade sociocultural da Galicia dos anos sesenta con fotografías de Nicolás Muller

Afundación, Obra Social ABANCA e a Xunta de Galicia inaugurarán este xoves 5 de marzo, ás 11.00 horas, na Sede Afundación Ferrol a exposición «Nicolás Muller en Galicia».
A mostra, que recolle imaxes que un dos grandes documentalistas da Europa do século XX tirou durante as súas viaxes á comunidade poderá visitarse ata o vindeiro 23 de maio, de luns a venres de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 20.00 horas, e os sábados de 11.00 a 14.00 h e de 17.00 a 19.00 horas .
Na inauguración estarán Ana Isabel Vázquez Reboredo, directora xerente da Cidade da Cultura; Paloma Vela Garicano, coordinadora adxunta de Cultura de Afundación; Ana Muller, filla do fotógrafo; e José Ferrero, comisario da exposición.