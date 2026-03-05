Narart vuelve a mostrar sus obras en Exponav

Compartir Facebook

La exposición de pintura y fotografía se inaugura este jueves en la sala Carlos III.

Exponav acoge desde este jueves una nueva muestra colectiva de pintura y fotografía de la asociación de artistas de Narón Narart, una entidad habitual en la programación cultural de la fundación. La inauguración tendrá lugar a las 19:00 horas.

Dieciocho autores firman las obras que se podrán ver en la sala Carlos III del edificio de Herrerías: Beba Pereira, Canzobre, Cristanto Poveda, Esther Piñán, Eva Bergantiños, Fina Porta, Jesús Victoria, Katy Martín, Maite López, Manoly Miraz, Manuel Amor, M. Carballeira, Paco Carmona, Pilar Criado, R. Climent, Saila Chao, Sol Lamas y Xosé Fernández.

La exposición, que permanecerá abierta hasta el 29 de marzo, puede visitarse en el horario de apertura del Museo de la Construcción Naval de Ferrol, con entrada libre.

Por otra parte, Exponav organiza dos nuevas visitas guiadas gratuitas este mes, que tendrán lugar los sábados 14 y 28 de marzo a las 12:00. Es necesario inscribirse previamente en el 981 359 682 o en exponav@exponav.org.