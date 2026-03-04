A rondalla nedense Lucero del Alba presenta este sábado á súa madriña

Coa vista posta na próxima celebración da Noite das Pepitas, a Agrupación musical Lucero del Alba organiza este sábado, 7 de marzo, na Casa da Cultura de Neda a tradicional presentación da súa madriña. A cita na que se “investirá” oficialmente a Inés Domínguez Puentes arrincará ás 19 horas, e estará aberta ao conxunto da veciñanza.
Así, a cerimonia do cambio de madriña, coa colocación da banda e imposición da capa por parte da anterior homenaxeada, incluirá como sempre un pequeno concerto. No repertorio non faltarán, ademais das pezas coas que se rondou o pasado ano á madriña, Jezabel Santoro Bellón, a modo de despedida, a danza e o vals elixidos para dar á benvida á nova.
Con máis de 60 anos de traxectoria, a rondalla Lucero del Alba, que foi a primeira da comarca en contar con voces femininas, conta na actualidade cunha trintena de integrantes, entre voces e instrumentistas, e ten por diante o difícil reto da renovación xeracional.
A agrupación, presidida por Ángeles Díaz Castro e dirixida por Eduardo Mallen Candel, está previsto que participe neste 2026 nas celebracións das Pepitas tanto en Ferrol como en Mugardos, os días 18 e 28 de marzo, respectivamente.