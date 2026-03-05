El XIV Congreso de Estudiantes de Podología reúne a más de 160 participantes, en el Campus Industrial de Ferrol

Compartir Facebook

El XIV Congreso de Estudiantes de Podología de Galicia se celebra este jueves 5 y viernes 6 de marzo, en el Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol, al que asistieron más de 160 participantes, en su inmensa mayoría, alumnos y alumnas de este grado en la Facultad de Enfermería y Podología de la Universidade da Coruña (UDC) y en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de León, así como la un bueno número de personas expertas en este campo procedentes de distintos puntos de España.

Un año más, el evento fue organizado por el alumnado del 4º curso del Grado en Podología del Campus Industrial de Ferrol y, en colaboración, con la Asociación Gallega de Estudiantes de Podología de la Universidade da Coruña (AGEP UDC), fundada en noviembre de 2024.

La vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares, presidió, a primera hora de este jueves, el acto de inauguración del XIV Congreso de Estudiantes de Podología de Galicia en el que también participaron la concejala de Educación, Universidad y Política Lingüística, Patricia Cons, la presidenta del Colegio Oficial de Podología de Galicia (COPOGA), Ana María Requeijo, y el decano de la Facultad de Enfermería y Podología, Pedro Gil.

En su intervención, Ana Ares, felicitó a todos los alumnos y alumnas que integran el Comité Organizador y, en especial, a su presidenta y vicepresidenta, Lucía Martínez y Xuliana Lorenzo. La vicerrectora también destacó el papel de un congreso que, cada año, trae hasta al Campus Industrial de Ferrol a profesionales de reconocido prestigio en el campo de la podología.

En esta misma línea, el decano de la Facultad de Enfermería y Podología, Pedro Gil, exaltó el trabajo realizado por el alumnado y la colaboración con la AGEP UDC. Por su parte, la concejala de Universidad, Patricia Cons, mostró su apoyo a esta iniciativa al tiempo que destacó el papel de la Universidad como motor de desarrollo, innovación y dinamización para la ciudad. En su turno de intervención, la presidenta del Colegio Oficial de Podología de Galicia (COPOGA), Ana María Requeijo, animó a las personas participantes a continuar formándose en una disciplina “viva y en constante evolución”,

Un total de 11 conferencias y 10 talleres teórico-prácticos impartidos por profesionales de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional

El programa de este XIV Congreso de Estudiantes de Podología de Galicia incluyó, en la mañana de este jueves las conferencias de la especialista del Equipo Internacional de Ortopedia Pediátrica y Método Ponseti Dra. Ey en la Clínica Diagonal, en Barcelona, Marta Vinyals; del CEO de Integral Biomechanics & Orthopodiatry (IBOP), la primera EBC en Biomecánica y Ortopodología de la Universidad de Sevilla (US), José Manuel Castillo, o del presidente de Profesionales de la Podología Española (PROPODE), Alejandro Fernández. También se acercaron hasta el Campus Industrial de Ferrol, a lo largo de la mañana, el jefe de la Unidad de pie Diabético de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), José Luis Lázaro; el podólogo de la Clínica Felipe Basas, en Salamanca, Carlos Virosta, y el gerente de la Clínica Podológica Vigil, en Oviedo, Manuel L. Vigil.

Ya por la tarde, la Facultad de Enfermería y Podología acogió un total de 10 talleres teórico-prácticos impartidos, entre otros muchos profesionales, por el podólogo y divulgador Manuel Vidal, por el CEO de GABA Podología &

Movimiento, en Sevilla, José Gabriel Garrido, por los miembros de la ONG Podología Sin Fronteras, Antonio Muñoz y David Rodilla, o por la directora de la Clínica Podológica Martínez, en A Coruña, Dolores Martínez.

Para finalizar, el programa del congreso, incluye, para la jornada de este viernes 6 de marzo, entre otras propuestas, las conferencias del director de la Clínica Supié, en Valladolid, Héctor Alonso, o del creador de la marca Brain4Feet, Sergi Prades.



