Nuestras gentes–José Montero y Aróstegui, autor de la «Historia de Ferrol»

José Montero y Aróstegui (Ferrol, 1817-1882) publicó su «Historia y descripción de la ciudad y departamento naval del Ferrol» en Madrid en 1859.

Nació en Ferrol el día 5 de marzo de 1817. Después de cursar los primeros estudios aprende latín y humanidades y se familiariza con el Derecho Civil y Administrativo.

Poco después consigue un puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Ferrol llegando a ser designado secretario mayor y encargado-responsable del archivo municipal.

De él se dice que precisamente por ser el archivero y pasar por sus manos distintos documentos logra una serie de importantes datos colaborando con el Diccionario Geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar, de Pascual Madoz, que se edita en Madrid entre los años 1848 a 1850.

En su ciudad natal desempeñó varios cargos y negocios llegando incluso a ser juez de paz.

Colaborador de periódicos locales y revistas destaca por sus trabajos en “El Eco Ferrolano” y “El Correo gallego”, del primero llegó a ser director. En las revistas se podían leer sus artículos en “La Concordia”, ”Revista Galaica” , “La Marina Española” y “La Ilustración Gallega y Asturiana”, en esta última publica una serie de trabajos sobre “Los ríos de Galicia” , “La Biografía de Sánchez Barcáiztegui” y “Deberes y facultades de todos los funcionarios de la Administración de Marina”.

Como quiera que Ferrol deseaba obtener el título de ciudad Montero y Aróstegui comienza a escribir la obra por la que siempre será recordado, aunque con muchas críticas por algunos de los datos que en ella aparecen, la “Historia y descripción de la ciudad y departamento naval de Ferrol”, publicada en Madrid en el año 1859 pero que se le hace llegar a la Reina Isabel II un año antes y ésta ante tan “magna obra” decide efectivamente conceder el título pasando Ferrol de Villa a Ciudad el 13 de octubre de 1858.

Un trabajo de 718 páginas, con estupendos grabados, que a pesar, como señalamos, de diversas críticas, es el único trabajo que aun hoy en día se sigue consultando para conocer algunos datos sobre Ferrol.

Esta obra le supone a Montero y Aróstegui el ser nombrado en 1860 miembro de la Academia de la Historia y admitido como oficial primero del Cuerpo Administrativo de la Armada, en donde llegó a alcanzar el puesto de Intendente.

Otros trabajos del autor son “Almanaque histórico de Galicia para el año 1859”, “El lago de Doniños” y “La Colegiata de San Juan de Caabeiro”.

Falleció en Ferrol el 10 de agosto de 1882 y dejó tras de si una importante labor en favor de la historia ferrolana.

En 1972 apareció una segunda edición de su obra más importante bajo el título de “Historia del Ferrol del Caudillo” editada por Gersán, con graves e injustificables mutilaciones y añadidos.

En el año 2003 Ediciones Embora realiza la tercer edición bajo el título “Historia de Ferrol y descripción de la ciudad y departamento naval del Ferrol”.

No se conserva ningún retrato ni testimonio gráfico de José Montero y Aróstegui en la localidad que le vio nacer.

Tampoco ninguna calle de Ferrol lleva su nombre, ni placa o monumento alguno perpetúa su memoria en la ciudad.

Ni siquiera el Concello de Ferrol, deudor de su importante obra y para el que trabajó durante tantos años, tuvo la generosidad de nombrarlo Hijo Predilecto,

(datos recogidos en «Ferroláns» de Guillermo Llorca y otros)