‘Redescubre San Felipe’ pondrá en valor la fortaleza con visitas escolares, teatro y conferencias

El Concello de Ferrol ha dado a conocer la iniciativa turística ‘Redescubre San Felipe: Historia, Patrimonio e Comunidade’, un ambicioso ciclo de actividades que apuestan por poner en valor la fortaleza, uno de los símbolos históricos de la ciudad.

Así lo avanzaba este martes la concejala de Turismo, Maica García, en una propuesta que combina visitas guiadas escolares, una jornada teatralizada y conferencias abiertas al público, queriendo consolidar el castillo de San Felipe como un espacio cultural activo, dando a conocer su relevancia histórica y las mejoras de rehabilitación que se están ejecutando en estos momentos, al tratarse de un bien específico dentro de la candidatura de Ferrol a Patrimonio Mundial.

Las visitas escolares se celebrarán entre el 9 y el 13 de marzo, con alumnado de quinto y sexto de educación primaria del CEIP Pazos, CEIP A Laxe, CEIP Ángela Ruiz Robles, CEIP Cruceiro de Canido, CEIP Almirante Juan de Lángara y Huarte, CEIP Ponzos, CPR Belén, CPR Cristo Rey, CPR Valle Inclán y CPR Arenales Santa Juana.

El sábado 14 empezará un fin de semana dedicado al público general, con salida en barco a las 16:00 horas desde el muelle de Curuxeiras hasta el castillo, con una visita teatralizada a las 16:30 horas, volviéndose en barco a las 18:00 horas, mientras que el domingo 15, la salida será a las 10:30 horas desde el mismo lugar y a las 11:00 en la sala de Cureñas de la fortificación se impartirá una charla sobre la evolución histórica del castillo a cargo de José López Hermida, comandante retirado y miembro de la Asociación Columba y, a las 12:00 horas, se disertará sobre la historia reciente del castillo en el siglo XX impartida por Eliseo Fernández Fernández, con un regreso estimado a las 13:30 horas.