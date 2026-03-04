A ceramista Carme Romero regresa á galería do Concello de San Sadurniño con motivo do 8M

4 marzo, 2026 Dejar un comentario 69 Vistas

A Galería da Casa do Concello de San Sadurniño acolle a exposición «Serea de cores», da ceramista fenesa Carme Romero Díaz. A mostra pode visitarse ata o 28 de marzo e constitúe o primeiro dos actos organizados pola área municipal de Igualdade co gallo da celebración do Día Internacional das Mulleres.

Foto de arquivo de Carme Romero Díaz da apertura, en 2022, de Meigas, sabias e mulleres boas / César Galdo

Esta será a terceira colección de Romero Díaz que visita a galería, despois de traer «Meigas, sabias e mulleres boas» en 2022 e de compartir espazo hai uns meses coa tecedora Luisa da Silva con «Primixenias», consolidando así unha estreita relación cultural con San Sadurniño.

A exposición «Serea de cores», xurdida da colaboración co seu amigo e mentor Francisco Pérez Porto, encádrase nunha programación do 8M dedicada por enteiro ás mulleres no mundo das artes. Un ciclo de actividades que rematará o día 28 en Lamas cun obradoiro de cerámica dirixido pola propia Carme.

A exposición «Serea de cores» nace dunha cantiga romance composta por Romero no ano 2013, na que unha serea relata a súa historia arredor do mal querer e das súas consecuencias. A partir desta creación literaria xorde unha proposta artística multidisciplinar formada pola acuarela que dá título á mostra e outras oito pezas que ilustran as cuartetas do romance, acompañadas por nove pinturas cerámicas realizadas por Romero Díaz nun diálogo creativo entre palabra, pintura e cerámica.

As ilustracións das acuarelas foron realizadas polo artista ferrolán Francisco Pérez Porto, amigo e colaborador da autora. Cunha ampla traxectoria ligada á cerámica tradicional e cunha colaboración de máis de dúas décadas con Sargadelos, Pérez Porto contribuíu ao desenvolvemento de numerosos monumentos e proxectos artísticos vinculados á tradición popular, ademais de dirixir seminarios internacionais e impulsar escolas municipais de cerámica en distintas localidades galegas.

A través de «Serea de cores», Carme Romero Díaz pretende transmitir unha mensaxe clara: o amor debe sumar e nunca restar. A artista reivindica a educación como ferramenta esencial para construír persoas libres, empáticas e seguras, capaces de compartir felicidade desde a igualdade e o respecto. A súa obra sitúa ás mulleres no centro do relato artístico, cunha ollada feminina e feminista que aposta pola sororidade como eixo creativo e vital.

Romero Díaz leva vinculada ás artes desde moi nova, explorando disciplinas como a pintura, a música, a escrita ou a fotografía. Desde 1999, a cerámica converteuse nun dos seus principais medios de expresión, a través do que representa costumes e elementos da cultura galega desde unha perspectiva propia, comprometida coa visibilización das mulleres e co discurso social contemporáneo.

Como peche da programación municipal do 8M, a ceramista impartirá ademais un obradoiro de iniciación á cerámica o sábado 28 de marzo, de 11:00 a 13:00 horas, no Local Social de Lamas, coa colaboración da AVV Xuntanza de Lamas.

A actividade permitirá ás persoas participantes iniciarse no traballo co barro creando esferas con caras de mulleres, inspiradas tanto en figuras importantes das súas vidas como en artistas ou referentes culturais. O obradoiro está dirixido a público xeral ata completar prazas. Fai falla inscribirse no correo oriana.lopez@sansadurnino.gal ou no teléfono/Whatsapp 673 903 922

Lea también

Galicia Ártabra concede los premios “Ártabros 2025-26” a entidades, asociaciones y ciudadanos

Un año más y van quince Galicia Ártabra celebra su aniversario recordando su primera aparición …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *