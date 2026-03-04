A Deputación convoca bolsas de investigación e artísticas, cun orzamento de preto de 0,5M€

4 marzo, 2026 Dejar un comentario 68 Vistas

A Deputación da Coruña publicou as bases das bolsas para apoiar á mocidade coruñesa na realización de proxectos de investigación en distintos campos de coñecemento e perfeccionamento de estudos artísticos durante o curso 2026-2027.

Ambas convocatorias suman un orzamento de 480.000 euros para un total de 48 bolsas de 10.000 euros cada unha. Nos últimos anos, o Goberno provincial incrementou progresivamente tanto o número de bolsas, que pasaron de 40 a 48, como a contía das mesmas, que subiu de 8.000 a 10.000 euros.

20 bolsas de investigación

Este ano convócanse 20 bolsas de investigación, que pretenden “ofrecer apoio e oportunidades aos novos talentos coruñeses en diferentes da ámbitos que van desde as ciencias da saúde, ás ciencias sociais e xurídicas ou as humanidades”, explicou o presidente, Valentín González Formoso.

Poden optar a estas bolsas as persoas con titulación universitaria con menos de 36 anos de idade e residencia en calquera concello da provincia da Coruña, que deberán realizar un traballo de investigación durante un período mínimo de nove meses.

Convócanse 5 bolsas para proxectos sobre artes e humanidades, 4 de ciencias da saúde, 5 de ciencias sociais, xurídicas ou estudos de xénero, 4 de ciencias e 2 de enxeñería e arquitectura.

28 bolsas de perfeccionamento artístico

No caso das bolsas de perfeccionamento de estudos artísticos, a Deputación dedica este ano 280.000 euros para financiar 28 axudas cunha achega de 10.000 euros cada unha.

A través delas, as persoas beneficiarias recibirán financiamento para custear o gasto derivado da realización de estudos artísticos fóra da comunidade autónoma de Galicia durante nalgunha destas áreas: audiovisual (3 bolsas), danza e artes do movemento (3), ilustración, artes plásticas e visuais (4), música (15) e teatro e interpretación escénica (3 bolsas).

Estas bolsas permitirán a alumnos e alumnas da provincia da Coruña completar a súa formación artística en centros de alto nivel de fóra de Galicia. Ao longo dos anos, estas bolsas permitiron mellorar a formación de decenas de coruñeses e coruñesas en cidades como Madrid, Barcelona, Granada ou Valencia ou en centros especializados en artes de Estados Unidos, Francia, Reino Unido ou Países Baixos.

Solicitudes

O prazo de solicitudes das bolsas vai desde o 16 de marzo ao 16 de abril. As bases poden consultarse en: 

Bases bolsas de investigación:

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2026/03/02/2026_0000001176.html

Bases bolsas de perfeccionamento de estudos artísticos:

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2026/03/02/2026_0000001175.html

Máis información sobre as bolsas:

https://www.dacoruna.gal/educacion/bolsas

 

Lea también

Galicia Ártabra concede los premios “Ártabros 2025-26” a entidades, asociaciones y ciudadanos

Un año más y van quince Galicia Ártabra celebra su aniversario recordando su primera aparición …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *