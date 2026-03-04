El PSOE de Ferrol solicita una intervención con carácter de urgencia en la calle Valenta

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La senda peatonal en la calle Valenta, en el barrio de San Pablo, está a punto de desaparecer, debido a la falta de los bolardos que impedían el paso de los vehículos, una reclamación que este miércoles ha llevado el concejal socialista, Julián Reina, a la comisión de Urbanismo del Concello de Ferrol.

Esta intervención por parte del gobierno municipal debe ser prioritaria “para garantir a seguridade dos veciños da zona”, recordando que la primera queja pública fue realizada en agosto de 2025 y, tras la cual, se ha solicitado en numerosas ocasiones, además de anteriores comisiones el 5 de noviembre de 2025 “sen recibir ningunha resposta por parte do goberno”, el 3 de diciembre de 2025 donde la respuesta fue “que estaban a ver que facer con esa rúa” o el 21 de enero de 2026 “onde aínda estaban estudando que facer.”

Después de tantas reclamaciones en los últimos meses, para el concejal socialista “é inaceptable” que el gobierno municipal “siga repetindo que está a estudar o tema mentras que o paso peonil desaparece”, en una intervención en la que “só fai falta recoller os bolardos que levan sete meses tirados na rúa, mercar parafusos e mercar bolardos novos.”