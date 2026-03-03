Los bomberos de Ferrol «bajan la tensión» y paralizan las movilizaciones

Compartir Facebook

Los Bomberos de Ferrol trasladan públicamente que paralizan las movilizaciones que se venían desarrollando en las últimas semanas según han dado a conocer. Así lo han dado a conocer mediante una nota que enviaron a algunos medios de comunicación.

En la misma se detalla que «esta decisión se adopta tras conocer los anuncios efectuados en la rueda de prensa de la Junta de Gobierno celebrada este lunes, en la que se comunicó la creación de dos puestos estratégicos en el área de Seguridad: un Coordinador de Seguridad y un Jefe de Área de Seguridad, que trabajará en coordinación directa con los cuerpos de bomberos, policía y Protección Civil.

Consideramos que estas medidas suponen un avance en la dirección adecuada y pueden contribuir a mejorar la planificación, la organización y la coordinación en un ámbito tan sensible como es la seguridad ciudadana.»

Avance ante el incremento de plantilla

Señalan que «Asimismo, entendemos como un avance relevante la incorporación de siete efectivos procedentes del proceso selectivo iniciado el año pasado, que ya han superado el reconocimiento médico, así como la activación de seis integrantes en la bolsa de empleo vinculada a la OPE de 2026, quienes permanecerán operativos hasta su incorporación definitiva. Estas decisiones suponen un refuerzo necesario para la plantilla y para la estabilidad del servicio.

También valoramos favorablemente la voluntad expresada respecto al paso del subgrupo C2 a C1, confiando en que su tramitación se lleve a cabo con la diligencia necesaria para evitar demoras».

Confianza y diálogo

«Si bien todavía quedan cuestiones por concretar —como la definición definitiva de responsabilidades y la clarificación de los servicios mínimos que conformarán la guardia del cuerpo—, entendemos que los pasos dados hasta el momento permiten abrir una etapa basada en la confianza y el diálogo.

Por todo ello, los Bomberos de Ferrol acordamos otorgar un voto de confianza al Gobierno local y apostar por una negociación constructiva que permita resolver de manera definitiva esta situación, siempre con la prioridad de garantizar a Polo la adecuada cobertura sanitaria y profesional, tal y como el propio Gobierno ha manifestado en todo momento».

Búsqueda de soluciones responsable y duraderas

Finalizan el comunicado indicando que «trasladamos nuestro más sincero agradecimiento a la ciudadanía por el respaldo constante y masivo mostrado durante estas semanas, tanto en la manifestación como en el apoyo diario expresado a través de distintos canales. Igualmente, agradecemos el apoyo y la solidaridad de los distintos cuerpos de bomberos de Galicia que se han desplazado hasta Ferrol para acompañarnos en este proceso.

Reiteramos nuestro compromiso con el servicio público, con la seguridad de nuestros vecinos y vecinas y con la búsqueda de soluciones responsables y duraderas».