Participación do Club Kang no Kickboxing Stars League Santander 2026

Esta pasada fin de semana, 3 seniors do equipo de competición de Kickboxing do Club Kang, desprazáronse a Santander para participar na Kickboxing Stars League I Santander 2026, unha competición que reuniu a deportistas de alto nivel dentro do panorama nacional.
Trátase dun evento esixente, con enfrontamentos de máxima calidade nas distintas categorías. Representando ao Club Kang na categoría sénior, estiveron: Cristina Fernández, Sofía Er Roggany e Jairo Sánchez. Os tres competiron nas modalidades de LightContact e Kicklight.
Unha fin de semana de competición, experiencia e aprendizaxe nun contorno deportivo do máximo nivel. O traballo realizado por Jairo, Sofía e Cristina en KickLight foi mellor que o de LightContact, traballando con máis confianza e desenvolvendo un traballo máis completo, notándose unha melloría e unha progresión positiva duns combates a outros e dos eventos anteriores a este.
Jairo pasa as primeras eliminatorias sobradamente e cae en semifinais, que tanto en LightContact coma en KickLight, debido a un pequeno sangrado nasal non pode continuar o combate e finalmente queda bronce en LightContact e bronce en KickLight.
Cristina Fernández e Sofía Er Roggany compiten, tamen, primero en LightContact e logo en KickLight, melloran moito o seu traballo pero ainda lles faltou unha pizca de confianza e algo de dinamismo, quedando Sofía bronce en LightContact e bronce en KickLight e Cristina prata tanto en LightContact coma en KickLight.
O Club suma unha experiencia máis pra seguir mellorando e traballando de cara os próximos campionatos.
Esta próxima fin de semana, o Club Kang participará no Campionato Galego Promesas de taekwondo, o seguinte estará no Campionato Galego de Kickboxing, e posteriormente continuará asistindo ós campionatos escolares e os ranqueables da Federación Galega de Taekwondo e os eventos da Federación Galega de Kickboxing, finalizando a tempada cos campionatos nacionais, nos que tentarán ter a máxima representación dentro das seleccións autonómicas.