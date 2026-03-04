Comienzan las obras de remodelación de los campos de fútbol de Caranza

El buen tiempo permite empezar a ejecutar obras que estaban pendientes desde hace unas semanas como es el inicio de la remodelación de los campos de fútbol 8 de Caranza en uno adaptable de fútbol 11 y fútbol 8, dentro del proyecto de la ‘Cidade do Deporte’.

La empresa encargada de ejecutar estas obras es Prace Servicios y Obras SA, por un importe de 809.555,95 euros y un plazo de ejecución de seis meses, por lo que, si no hay retrasos derivados de nuevas inclemencias meteorológicas, este nuevo campo podría estar disponible para el inicio de la próxima temporada.

Se actuará en los 8.900 metros cuadrados de terreno, con un nuevo césped artificial de última generación, como también se construirá una nueva grada descubierta de hormigón prefabricado de 45 metros de longitud y siete niveles que permitirá a todos los aficionados no tener que estar rodeando el campo de fútbol en los entrenamientos y partidos.

Adjudicación en las próximas semanas en A Gándara

Al respecto de la otra intervención en los campos de fútbol de la ciudad, en A Gándara, el gobierno local de Ferrol espera poder adjudicarlas en las próximas semanas, con un precio de licitación de 320.000 euros.