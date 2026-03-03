Dos encapuchados asaltan un local de hostelería en la plaza de España, en Ferrol

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La Policía Nacional de la Comisaría de Ferrol-Narón investiga un nuevo robo con fuerza ocurrido en la madrugada de este martes en un establecimiento de hostelería situado en la céntrica plaza de España.

El suceso, perpetrado por dos individuos encapuchados, ha vuelto a encender las alarmas entre los comerciantes y empresarios del sector.

El asalto se produjo alrededor de las 6:30 horas. Según los primeros datos de la investigación, los autores utilizaron una maza de grandes dimensiones para reventar uno de los cristales del local. A través del boquete practicado en el vidrio, los dos jóvenes accedieron al interior del establecimiento con rapidez.

La propietaria del negocio fue alertada de forma inmediata al saltar el sistema de alarma. Según su testimonio, llegó a visualizar a los dos asaltantes dentro del recinto antes de que emprendieran la huida. En el escaso tiempo que permanecieron en el interior, los delincuentes lograron hacerse con la recaudación en efectivo que se encontraba en la caja registradora y violentaron además la máquina recreativa.

Efectivos de la Policía Nacional se han hecho cargo de las diligencias y trabajan ahora en la identificación de los autores, analizando posibles cámaras de seguridad y restos hallados en el lugar.

Este incidente se suma a una serie de actos delictivos similares que, en las últimas semanas, han generado una notable sensación de inseguridad entre los propietarios de locales de hostelería de Ferrol, quienes demandan una mayor vigilancia para frenar esta oleada de robos en la zona.