El Concello de Ferrol ya tiene la autorización para complementar la reforma de la cubierta del estadio de A Malata

Con los trámites de la fase 1 de la reforma de la cubierta del estadio de A Malata actualmente en la mesa de contratación, con una adjudicación que es cuestión de semanas, este lunes la junta de gobierno local ha dado el visto bueno al proyecto básico de la fase 2, una vez han recibido la autorización por parte de la Demarcación de Carreteras del Estado para realizar el 15% pendiente, debido a su proximidad con la carretera FE-15.

Así lo daba a conocer este lunes en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela, en una intervención que tendrá un coste de 565.374,40 euros, que complementará los 3.451.449,90 euros de unas obras que están incluidas dentro del proyecto de la ‘Cidade do Deporte’ y que está cofinanciado por la Xunta de Galicia.

Esta intervención, como recordaba el regidor, además de la cubierta del estadio, también renovará su imagen, adaptándola a la identidad corporativa del Racing de Ferrol, con bajantes, canalones, carpinterías y rejas de fechada de color verde océano. Además, las sendas que están actualmente en mal estado, serán de hormigón coloreado con acabado ranurado o cepillado, mientras que la bocacalle de acceso al estadio contará con un hormigón desactivado, reforzando la seguridad y la accesibilidad al recinto.

José Manuel Rey Varela afirmaba en su intervención poder ejecutar de manera simultánea estas dos fases para que los trabajos puedan finalizar a la vez.