Gran actuación del Sincro Ferrol en la segunda jornada de la Copa Promoción celebrada en Vigo

La piscina del Real Club Náutico de Vigo acogió el pasado domingo 1 de marzo la segunda jornada de la Copa Promoción, una cita destacada dentro del calendario gallego de natación artística que reunió a numerosos clubes de toda la comunidad autónoma, al cual acudía una nutrida representación del Club Sincro Ferrol. La competición volvió a demostrar el crecimiento y el alto nivel de las jóvenes deportistas, así como el compromiso y la ilusión de los equipos participantes.

El equipo infantil, formado por Vega, María, Ruth, Xiana, Alba, Daniela, Briana, Sabela, Carla, Candela y Ana, realizó una destacada actuación en una categoría especialmente competitiva. Las nadadoras mostraron un ejercicio sólido y bien coordinado, fruto del trabajo constante realizado durante la temporada. Su esfuerzo se vio recompensado con una meritoria quinta posición gallega, consolidando su progresión y dejando muy buenas sensaciones de cara a futuras competiciones.

Por su parte, el equipo junior, integrado por Cecilia, Alba Ulloa, Alba Couto, Miriam, Catuxa, Lucía, Sofía y Belén, también firmó una excelente participación. Con una coreografía dinámica y técnicamente exigente, las deportistas lograron transmitir seguridad y sincronización en el agua, alcanzando igualmente la quinta posición gallega en su categoría.

Uno de los momentos más destacados de la jornada llegó con la participación de Ainhoa Lechuga en la modalidad de solo libre máster. La nadadora completó una brillante actuación que conquistó tanto al público como al jurado, logrando la medalla de oro y proclamándose primera clasificada gallega. Su ejercicio destacó por la expresividad, culminando así una jornada llena de éxitos para el club.

La competición celebrada en Vigo dejó patente el esfuerzo diario de deportistas y cuerpo técnico, así como el excelente ambiente deportivo vivido durante toda la jornada. Con resultados muy positivos y una clara evolución en todas las categorías, el club continúa avanzando con paso firme en la presente temporada, afrontando los próximos retos con motivación y confianza.