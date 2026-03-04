A Deputación da Coruña promove a contratación de máis de 400 desempregados co programa PEL-Concellos

O programa PEL-Concellos reforza o emprego no rural e contribúe a garantir servizos públicos básicos para a veciñanza.

A Deputación da Coruña destina este ano preto de 3,5 millóns de euros á contratación de máis de 400 persoas desempregadas a través do programa PEL-Concellos, unha das principais liñas do Plan de Emprego Local (PEL), orientada a fomentar a inserción laboral e a mellorar a prestación de servizos municipais.

O presidente da Deputación, Valentín González Formoso, destacou o dobre impacto desta iniciativa: “O PEL-Concellos non só crea oportunidades de emprego para persoas que o teñen máis difícil, senón que tamén axuda aos concellos a manter servizos públicos esenciais, especialmente no rural”. Formoso subliñou que “este programa é unha ferramenta clave para que os concellos podan mellorar os seus servizos ofrecendo, ao mesmo tempo, unha oportunidade laboral a centos de persoas”.

Un total de 90 concellos da provincia recibirán axudas que oscilan entre os 22.000 e os 75.000 euros para a contratación de persoal destinado a tarefas como a limpeza e mantemento de espazos públicos, a recollida de residuos, o abastecemento de auga potable, a conservación de vías, a vixilancia de centros educativos ou outros servizos básicos de competencia municipal.

O programa ten unha clara orientación cara ao rural: o 84,5% dos fondos (2,9 millóns de euros) destínanse a concellos de menos de 20.000 habitantes e o 96,7% benefician a municipios de menos de 40.000 habitantes. “Falamos de emprego, pero tamén de igualdade territorial e de garantir que vivir nun concello pequeno non signifique ter menos servizos”, sinalou o presidente provincial.

PEL-Concellos presta especial atención aos colectivos con maiores dificultades de inserción laboral, como persoas desempregadas de longa duración, maiores de 45 anos, mulleres, persoas con discapacidade, fogares sen emprego ou persoas en risco de exclusión social. Como novidade este ano, inclúense de forma expresa as persoas menores de 30 anos entre os colectivos prioritarios.

Dende a súa creación en 2016, o programa facilitou unha oportunidade laboral a máis de 4.600 persoas na provincia, consolidándose como unha das iniciativas máis eficaces da Deputación no ámbito do emprego local.

Listaxe de concellos beneficiarios do PEL-Concellos no BOP:

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2026/02/26/2026_0000001139.html

PEL-CONCELLOS 2026

COMARCA DO BARBANZA

475.999,87 €

Boiro

52.000,00 €

Carnota

34.000,00 €

Lousame

31.000,00 €

Mazaricos

30.999,87 €

Muros

43.000,00 €

Noia

52.000,00 €

Outes

37.000,00 €

Pobra do Caramiñal, A

49.000,00 €

Porto do Son

43.000,00 €

Ribeira

52.000,00 €

Rianxo

52.000,00 €

COMARCA DE BERGANTIÑOS-COSTA DA MORTE

558.000,00 €

Cabana de Bergantiños

31.000,00 €

Camariñas

40.000,00 €

Cee

49.000,00 €

Cerceda

34.000,00 €

Corcubión

31.000,00 €

Coristanco

43.000,00 €

Dumbría

31.000,00 €

Fisterra

37.000,00 €

Laracha (A)

52.000,00 €

Laxe

31.000,00 €

Malpica de Bergantiños

40.000,00 €

Muxía

34.000,00 €

Ponteceso

37.000,00 €

Vimianzo

37.000,00 €

Zas

31.000,00 €

COMARCA DA CORUÑA

760.064,53 €

Abegondo

37.000,00 €

Aranga

22.000,00 €

Arteixo

52.000,00 €

Bergondo

46.000,00 €

Betanzos

51.643,71 €

Carral

40.000,00 €

Coirós

28.000,00 €

Coruña (A)

75.000,00 €

Culleredo

49.420,82 €

Curtis

31.000,00 €

Irixoa

25.000,00 €

Mesía

25.000,00 €

Miño

43.000,00 €

Oleiros

52.000,00 €

Oza-Cesuras

37.000,00 €

Paderne

28.000,00 €

Sada

52.000,00 €

Sobrado

22.000,00 €

Vilasantar

22.000,00 €

Vilarmaior

22.000,00 €

COMARCA DE FERROLTERRA-EUME-ORTEGAL

757.000,00 €

Ares

43.000,00 €

Cabanas

31.000,00 €

Capela (A)

25.000,00 €

Cariño

31.000,00 €

Cedeira

46.000,00 €

Cerdido

22.000,00 €

Fene

52.000,00 €

Ferrol

75.000,00 €

Mañón

22.000,00 €

Moeche

22.000,00 €

Monfero

22.000,00 €

Mugardos

40.000,00 €

Narón

52.000,00 €

Neda

40.000,00 €

Ortigueira

40.000,00 €

Pontedeume

46.000,00 €

Pontes (As)

49.000,00 €

San Sadurniño

31.000,00 €

Somozas (As)

25.000,00 €

Valdoviño

43.000,00 €

COMARCA DE SANTIAGO

888.927,44 €

Ames

52.000,00 €

Arzúa

34.000,00 €

Baña (A)

31.000,00 €

Boimorto

22.000,00 €

Boqueixón

29.927,44 €

Brión

40.000,00 €

Dodro

31.000,00 €

Frades

25.000,00 €

Melide

43.000,00 €

Negreira

49.000,00 €

Ordes

52.000,00 €

Oroso

43.000,00 €

Padrón

49.000,00 €

Pino (O)

31.000,00 €

Rois

34.000,00 €

Santa Comba

52.000,00 €

Santiago de Compostela

75.000,00 €

Santiso

22.000,00 €

Toques

22.000,00 €

Tordoia

31.000,00 €

Touro

31.000,00 €

Trazo

28.000,00 €

Val do Dubra

31.000,00 €

Vedra

31.000,00 €

TOTAL PROVINCIA

3.439.991,84 €

 

