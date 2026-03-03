O Parrulo Ferrol juega su segundo partido consecutivo en A Malata este sábado ante ATP Iluminación Ribera Navarra

Compartir Facebook

Este sábado O Parrulo Ferrol segundo partido consecutivo delante de su afición en el Pabellón de A Malata, recibiendo al ATP Iluminación Ribera Navarra, en la 21ª jornada de la Primera División, en un partido que se disputará a partir de las 19:00 horas.

La entidad ferrolana quiere sumar tres puntos importantes delante de su afición ante un rival directo en este tramo de la competición que permita a los parrulos acercarse a su objetivo y, para ello, todos los abonados pueden comprar solo online una entrada bonificada para un amigo a un precio de 5 euros.

Para este partido habrá precios diferentes en la venta anticipada online respecto a la taquilla. El precio de las entradas para este partido en venta anticipada en oparrulofs.compralaentrada.com será de 12 euros en la entrada adulto (mayores de 18 años), 7 euros en la entrada sub-18, mientras que los menores de 5 años tendrán la entrada gratuita.

El sábado abrirá la taquilla del Pabellón de A Malata una hora antes del inicio del partido, a las 18:00 horas, con la entrada adulto a un precio de 15 euros, la entrada sub-18 a 10 euros y los menores de 5 años seguirán teniendo la entrada gratuita.

Al mismo tiempo, como es habitual, los abonados de O Parrulo Ferrol y los jugadores, jugadoras y monitorado de su Escuela tendrán la entrada gratuita con su carnet.