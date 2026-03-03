Club Arco Narón obtiene grandes resultados en el Trofeo ‘Entroido’ en Ferrol

Compartir Facebook

Este pasado domingo por la mañana tuvo lugar en Ferrol el ya tradicional Torneo‘Entroido’para las categorías menores de 18 años, última prueba de la temporada indoor. Y como su nombre indica, dejaron competir disfrazados y además de la clasificación final normal, daban premio al mejor disfraz y también hubo 2 premios especiales a lo largo de la competición.

La competición constaba de 2 series de 30 flechas a las dianas reglamentarias para cada categoría. Club Arco Narón presentó una escuadra formada por 12 alumnos de la Escuela Deportiva Municipal de Narón de Tiro con Arco

Tras el ‘round’ de las mencionadas 2 series, la clasificación final del Club Arco Narón fue la siguiente:

Recurvo Benjamín Mixto (9-10 años):

Carla Rodríguez Carnero 239+222 = 461 (récord personal), 4ª posición .

Antía García Lago 222+217 = 439 (récord personal), 6ª posición .

Recurvo Alevín Mixto (11-12 años):

Saul Gómez Vázquez 273+279 = 552 (récord personal), 1ª posición .

Alba Oca Barreiro 264+276 = 540 (récord personal), 2ª posición .

Julia Blanco Romero 242+252 = 494 (récord personal), 3ª posición .

Sofía García Lago 215+218 = 433 (récord personal), 6ª posición .

Recurvo Infantil (U15) Mixto (13-14 años):

Paula Pérez Díaz 233+221 = 454 (récord personal), 1ª posición .

Adriana Rodríguez Soto 142+182 = 324, 4ª posición .

Recurvo Cadete (U18) Mixto (15-16-17 años):

Lua Teijeiro Aneiros 265+261 = 526, 1ª posición .

Lia Lage Pernas 219+237 = 456, 2ª posición .

Iria Zaragoza López 227+183 = 410, 3ª posición .

Lorena Quintela Anidos 164+107 = 271, 5ª posición .

Tres Oros, dos Platas y dos Bronces

Club Arco Narón finaliza la temporada indoor muy fuerte. 7 podios de 12 participantes, 7 récords personales. Y además se llevan los 2 premios especiales (Saul y Julia) y también el de mejor disfraz, que fue a para Saul que venía de peliqueiro.