Club Arco Narón obtiene grandes resultados en el Trofeo ‘Entroido’ en Ferrol

Este pasado domingo por la mañana tuvo lugar en Ferrol el ya tradicional Torneo‘Entroido’para las categorías menores de 18 años, última prueba de la temporada indoor. Y como su nombre indica, dejaron competir disfrazados y además de la clasificación final normal, daban premio al mejor disfraz y también hubo 2 premios especiales a lo largo de la competición.

Fuente Club Arco Narón

La competición constaba de 2 series de 30 flechas a las dianas reglamentarias para cada categoría. Club Arco Narón presentó una escuadra formada por 12 alumnos de la Escuela Deportiva Municipal de Narón de Tiro con Arco

Tras el ‘round’ de las mencionadas 2 series, la clasificación final del Club Arco Narón fue la siguiente:

Recurvo Benjamín Mixto   (9-10 años):
Carla Rodríguez Carnero   239+222 = 461   (récord personal),   4ª posición.
Antía García Lago   222+217 = 439   (récord personal),   6ª posición.

Recurvo Alevín Mixto   (11-12 años): 
Saul Gómez Vázquez   273+279 = 552   (récord personal),   1ª posición.
Alba Oca Barreiro   264+276 = 540   (récord personal),   2ª posición.
Julia Blanco Romero   242+252 = 494   (récord personal),   3ª posición.
Sofía García Lago   215+218 = 433   (récord personal),   6ª posición.

Recurvo Infantil (U15) Mixto   (13-14 años):
Paula Pérez Díaz   233+221 = 454   (récord personal),   1ª posición.
Adriana Rodríguez Soto   142+182 = 324,   4ª posición.

Recurvo Cadete (U18) Mixto   (15-16-17 años): 
Lua Teijeiro Aneiros   265+261 = 526,   1ª posición.
Lia Lage Pernas   219+237 = 456,   2ª posición.
Iria Zaragoza López   227+183 = 410,   3ª posición.
Lorena Quintela Anidos   164+107 = 271,   5ª posición.

Tres Oros, dos Platas y dos Bronces

Club Arco Narón finaliza la temporada indoor muy fuerte.  7 podios de 12 participantes, 7 récords personales. Y además se llevan los 2 premios especiales (Saul y Julia) y también el de mejor disfraz, que fue a para Saul que venía de peliqueiro.

