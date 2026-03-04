Cabanas convoca una bolsa de empleo de técnico de gestión

Compartir Facebook

El Concello de Cabanas anuncia la convocatoria y constitución de una bolsa de empleo que tiene por objetivo la contratación de personal para posibles nombramientos de personal funcionario interino de la plaza de técnico/a de gestión del Ayuntamiento de Cabanas.

La plaza forma parte del grupo A, subgrupo A2, en la escala de administración general, para el departamento de Secretaría-Intervención y seguirá el sistema de concurso más oposición libre.

Los aspirantes deberán de tener la titulación de grado o licenciado. El plazo para la presentación de las solicitudes abarca los 7 días hábiles desde la publicación en el BOP.

Consulta toda la información en la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia al final de este artículo.

DESCARGA PDF |ANUNCIO BOLSA EMPLEO TÉCNICO/A DE GESTIÓN