Cabanas convoca una bolsa de empleo de técnico de gestión

El Concello de Cabanas anuncia la convocatoria y constitución de una bolsa de empleo que tiene por objetivo la contratación de personal para posibles nombramientos de personal funcionario interino de la plaza de técnico/a de gestión del Ayuntamiento de Cabanas.

La plaza forma parte del grupo A, subgrupo A2, en la escala de administración general, para el departamento de Secretaría-Intervención y seguirá el sistema de concurso más oposición libre.

Los aspirantes deberán de tener la titulación de grado o licenciado. El plazo para la presentación de las solicitudes abarca los 7 días hábiles desde la publicación en el BOP.

