Iván Puentes, do Triatlón Ferrol, obrigado a retirarse no Campionato de España de Dúatlon

O Triatlón Ferrol tivo que lamentar o abandono de Iván Puentes, por malas sensacións desde a primeira carreira a pé, no Campionato de España de Dúatlon en categoría elite.

Fuente Triatlon Ferrol

O ferrolán comezou con bo ritmo, correndo entre o top-15 e top-20 da proba que formaría o futuro pelotón perseguidor dos líderes pero tivo que retirarse antes de chegar á primeira transición.

Pola súa parte, Joan Ferrer cruzou a meta en 70 posición.

Por grupos de idade, no campionato de España de distancia estándar sen drafting, Juanchi González foi cuarto no grupo de 50-54 anos, Luis Rilo, sétimo en 40-44 e Tom Rodríguez, 14° en 35-39. Na proba de distancia esprinte, Mario López rematou 20° no grupo de 45-49 anos.

