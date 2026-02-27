Amplio despliegue en el simulacro de emergencia efectuado en el puerto interior de Ferrol

Compartir Facebook

Este jueves ha tenido lugar un simulacro de emergencia en el puerto interior de Ferrol; un amplio despliegue para un ataque simulado con explosivos al puerto ferrolano.

En este ejercicio, además de personal del puerto y de la Policía Portuaria, participaron la Armada, Capitanía Marítima, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local,112, Intecmar, Remolcadores de Ferrol, Amarradores del Puerto y Ría de Ferrol.

Las imágenes corresponden con distintos momentos del simulacro que se saldó con: dos detenidos; tres explosivos detonados (en Curuxeiras, el puerto interior y el casco de un buque amarrado en el muelle del cerramiento norte); un incendio en el buque que contribuyeron a sofocar dos remolcadores (uno de ellos de la Armada); la contención de un vertido un kilómetro alrededor del buque. Tres edificios desalojados en Curuxeiras (Capitanía Marítima, la sede de la Autoridad Portuaria y la antigua Comandancia).