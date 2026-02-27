Amplio despliegue en el simulacro de emergencia efectuado en el puerto interior de Ferrol

Este jueves ha tenido lugar un simulacro de emergencia en el puerto interior de Ferrol; un amplio despliegue para un ataque simulado con explosivos al puerto ferrolano.
En este ejercicio, además de personal del puerto y de la Policía Portuaria, participaron la Armada, Capitanía Marítima, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local,112, Intecmar, Remolcadores de Ferrol, Amarradores del Puerto y Ría de Ferrol.
Las imágenes corresponden con distintos momentos del simulacro que se saldó con: dos detenidos; tres explosivos detonados (en Curuxeiras, el puerto interior y el casco de un buque amarrado en el muelle del cerramiento norte); un incendio en el buque que contribuyeron a sofocar dos remolcadores (uno de ellos de la Armada); la contención de un vertido un kilómetro alrededor del buque. Tres edificios desalojados en Curuxeiras (Capitanía Marítima, la sede de la Autoridad Portuaria y la antigua Comandancia).
La Unidad de Buceo de Ferrol de la Armada (UBUFER) también ha participado en el simulacro dando respuesta a la amenaza subacuática tras la detección de una mina adosada al buque Intermares. Ellos fueron los encargados de localizar la mina, obtener la información técnica necesaria, asegurar el artefacto y ejecutar la detonación controlada.
Para el escenario de agua, la Unidad de Buceo de Ferrol (UBUFER) de la Armada al completo, incluyendo especialistas en desactivación (EOD), interviene en el puerto de Ferrol con tres embarcaciones de apoyo, 8 buzos de Armada, 4 EODs, 1 buceador de la Guardia Civil y una patrullera.