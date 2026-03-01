La Real Filharmonía de Galicia celebra en el Auditorio de Ferrol su concierto 30 aniversario

Compartir Facebook

La Real Filharmonía de Galicia (RFG) celebrará este próximo jueves 5 de marzo , a las 20:30 horas , en el Auditorio de Ferrol , su esperado concierto de celebración de su 30º aniversario, una cita musical que la llevará esta semana de gira por otras tres ciudades gallegas además de Ferrol, con un programa sorpresa cuidadosamente pensado, en el que tendrán una participación especial dos coros ferrolanos, el premiado Concerto Tempo, que dirige José Antonio García Mato, y el coro infantil In Crescendo, de alumnos del Conservatorio “Xan Viaño”.

Este esperado concierto sorpresa, concebido bajo el título que da tema a la programación de la RFG de esta temporada, “Historias da historia”, es una invitación para descubrir y rememorar el legado de las figuras, los proyectos musicales y las obras que sentaron las bases y marcaron el camino y el carácter actual de esta dinámica orquesta, que se ha convertido en una de las señas de identidad cultural de Galicia, con una gran vocación de divulgación músical y de conexión del patrimonio musical histórico con el repertorio más reciente de los creadores de nuestro tiempo.

Este concierto de cumpleaños, cuyas obras se mantendrán en secreto hasta que se abran las puertas del Auditorio, será también un sentido homenaje al director orquestal alemán Helmuth Rilling (1933-2026), una de los principales especialistas actuales en Johann Sebastian Bach, el primero, de hecho, en haber grabado la integral de sus cantatas, y el primero, también, en dirigir ese nuevo proyecto de una flamante RFG que hace 30 años casi día por día, el 29 de febrero de 1996, iniciaba su andadura con un concierto inaugural bajo su batuta.

Rilling, que nació en Stuttgart en 1933, murió hace apenas tres semanas, a los 92 años, dejando tras de sí una “huella artística y humana imborrable” en la orquesta de Santiago que ayudó a forjar, y que estuvo encabezando hasta el año 2000, cuando se despidió asegurando que “la Real Filharmonía siempre tendrá un lugar en mi corazón”. La RFG afirmó hace unos días, al conocerse su pérdida, que siempre será recordado en la ciudad compostelana por cómo “su rigor, su sensibilidad musical y su compromiso con la excelencia marcaron una etapa fundamental en la historia de nuestra orquesta”.

El programa para este concierto de aniversario, cuyo contenido se ha mantenido en el más absoluto secreto durante toda la temporada, es obra de su director titular y artístico, el suizo Baldur Brönnimann, que ha tratado de dibujar con él un recorrido por los momentos, los intérpretes, los compositores y los proyectos musicales que han marcado estos primeros 30 años de la activa y vanguardista orquesta compostelana, un programa en el que habrá guiños al pasado, invitados y momentos musicales que reflejan los hitos y los momentos más memorables de estas tres primeras décadas de andadura de este señero dinamizador cultural gallego.

“Se trata de un recorrido emocional y artístico por la trayectoria de la orquesta, que vuelve a visitar los momentos, los hitos y protagonistas de su propia historia”, según la propia RFG. “El programa ‘Historias da historia’ nace con la voluntad de transmitir su identidad, convirtiéndose en un relato musical que conecta la memoria colectiva con su visión estratégica de futuro”.

En ese sentido, “la elección de un repertorio sorpresa busca potenciar la escucha activa y la emoción del descubrimiento , en una atmósfera de proximidad y complicidad con los músicos, en la que cada detalle contribuye a honrar la trayectoria de la formación y a celebrar el camino recorrido a lo largo de estas tres décadas, reforzando la identidad de la RFG como una institución viva, dinámica y comprometida con la excelencia artística”.

Con este concierto, que la orquesta interpretará en Santiago, Vigo y A Coruña además de en Ferrol, la RFG “reafirma su compromiso con la ciudadanía en una celebración que revisita su memoria y proyecta su futuro”, ya que la temporada entera se ha planteado bajo el mismo espíritu que ha guiado la concepción de este concierto, “como un viaje por la trayectoria de la orquesta” y como “una declaración de su papel como proyecto cultural público, abierto y en diálogo con la sociedad”.

El programa estará a la altura de la ocasión, combinando una conversación entre momentos musicales icónicos de los compositores más conocidos y aclamados de la historia con la obra de autores históricos y contemporáneos de gran interés y trascendencia en los inicios de la RFG, incluidos varios compositores gallegos, cuyas obras, bajo la dirección del gran divulgador que es Brönnimann, hipontizarán al público en un auténtico festival de disfrute de lo inesperado, de escucha atenta y de envolventes, coloridas y emocionantes sorpresas musicales.