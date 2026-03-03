Ferrol presenta su programación especial por el 8M

Amplio programa de actividades presenta el Concello de Ferrol en el marco de la conmemoración del 8M, Día Internacional de la Mujer, en materia deportiva, conferencias, rutas, microteatros o club de lectura.
El primero de ellos tendrá lugar este jueves 5 con ‘Rachando teitos de cristal’ en el rocódromo del estadio de A Malata, de 18:00 a 20:00 horas, en una actividad gratuita, con la colaboración del Club Montaña Ferrol, que requiere inscripción previa en secretariacmf@gmail.com.
Paralelamente, también este jueves a las 18:00 horas en la Casa da Muller se impartirá una conferencia sobre métodos anticonceptivos y salud laboral, en colaboración con la Asociación de Afectadas de Essure de Galicia.
El sábado 7, se realizará la ruta ‘Ferrol en Feminino’ para el tejido asociativo de la ciudad y el lunes 23, a las 11:00 horas estará destinado a los centros educativos. En esta misma jornada el Centro Comercial Parque Ferrol contará con los el Punto Lila y el Punto Arco Iris, que estará operativo de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.
Otra de las actividades de este sábado serán las sesiones de microteatro itinerante en diferentes locales de hostelería y comerciales de la ciudad y de la zona rural, que serán anunciados en www.ferrol.gal/microteatros8m, con pases de 12:00 a 15:00 horas y de 19:30 a 00:00 horas, formadas por diez pases de quince minutos de duración con el objetivo de reivindicar el 8M a través de las artes escénicas.
El domingo 8 tendrá lugar el acto central de esta programación especial, el acto institucional de entrega del XVIII galardón del 8M a la cantante María Manuela, en el teatro Jofre, a las 18:00 horas.
Del lunes 9 al viernes 27 se realizarán scape room en centros educativos, una charla de Isabel López Díaz-Robles en la Casa da Muller el jueves 12, a las 19:00 horas, como también ese día se instalará el punto Agresión OFF en la Plaza de Armas, de 9:00 a 14:00 horas.
El viernes 27 finalizarán estos actos en la Casa da Muller con el Club de Lectura, a cargo de la escritora Sofía Díaz Campos.