La Diputación de A Coruña financia unas 1.300 obras en municipios de la comarca de Santiago a través del Plan Único

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y la diputada de Planes, Cristina García, han visitado el municipio de Ordes, donde fueron recibidos por el alcalde, José Luis Martínez Sanjurjo, y por los portavoces de los grupos municipales de la corporación.

En el salón de plenos, mantuvieron una reunión institucional en la que evaluaron el impacto del Plan Único (POS+) en los municipios de la comarca de Santiago.

Durante el encuentro, Formoso ha destacado que el Plan Único se ha consolidado como «la principal herramienta de inversión» de la Diputación en los municipios y ha destacado que el modelo permite a cada municipio decidir con plena autonomía el destino de los fondos provinciales, tanto para ejecutar obras como para fortalecer los servicios municipales o impulsar programas sociales.

El mandatario provincial ha destacado que la primera aportación del POS+2026 supone una inyección de 25,3 millones de euros para los municipios de la comarca de Santiago, incluyendo «inversiones que permiten mejorar las infraestructuras básicas, renovar los servicios municipales y atender las necesidades sociales, pero también garantizar el funcionamiento diario de los municipios».

En otro orden de cosas, la diputada de Mar y Medio Rural, Cristina Capelán, ha participado este jueves, junto a los mariscadores de Cariño, en la siembra de almeja japonesa en la playa de Figueiras. Se trata de una acción dirigida a fortalecer los bancos mariscadores de la zona y apoyar la actividad del colectivo.