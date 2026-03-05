Valdoviño concluye las obras de mejora del firme en los caminos de la Bedoxa y el vial que une Donelle y A Furada

Las intervenciones contaron con una inversión próxima a los 70.000 euros.

El Ayuntamiento de Valdoviño concluía estos días las obras de mejora del camino de la Bedoxa, en Sequeiro, y del vial que comunica los lugares de Donelle y A Furada, en Loira.

La empresa encargada de los trabajos aprovechaba la tregua dada por el lluvia en la última semana, y apuraba las tareas de acondicionamiento de los viales. En ellos, el Ayuntamiento invirtió cerca de 70.000 euros con cargo a la línea de subvenciones del Plan Camiña Rural 2025-2026 de la Axencia Gallega de Desenvolvemento Rural -Agader-.

En los dos casos, y como establece la convocatoria, los caminos dan servicio a parcelas agrícolas y ganaderas.