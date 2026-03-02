Ferrol en Común critica el nulo mantenimiento de la entrada a la ciudad por la avenida de As Pías

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El estado del tramo de la avenida de As Pías entre el puente y hasta la gasolinera es un motivo de preocupación para Ferrol en Común, tanto para los usuarios que utilizan el puente para diferentes prácticas deportivas y que, debido a la escasa iluminación, ponen en riesgo la seguridad viaria.

La formación solicita a todas las autoridades que tienen competencias en esta carretera y terrenos como son el Concello de Ferrol, la Autoridad Portuaria y el Ministerio de Fomento realicen de manera coordinada y colaborativa acciones que permitan el pintado, o sustitución en caso de ser necesaria, de las barandillas del puente; un plan de limpieza regular de los puestos utilizados por las personas aficionadas a la pesca; la substitución de las luces fundidas que ponen en riesgo la circulación, como también la adecentamiento y precinto de la gasolinera abandonada, mientras no se realicen las reformas prometidas por parte de la Autoridad Portuaria.