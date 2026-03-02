Eventos para este martes, día 3 de marzo, en la zona norte

Faltan 303 días para finalizar el año.

LA FRASE DEL DÍA.-« Vieja…la ropa.».

Día de la Naturaleza

Día Mundial de la Vida Silvestre

Día de la Independencia de Marruecos

–La Iglesia Católica celebra la festividad de los Santos Marino y santa Cunegunda de Luxemburgo, patrona de Luxemburgo, Lituania y Polonia.

HORÓSCOPO

–Todos los que han nacido el día 3 de marzo tienen el signo del zodiaco Piscis.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE MARTES

Para este martes 3 de marzo en Ferrol, se espera una jornada predominantemente soleada y agradable.

Temperaturas: Las máximas alcanzarán los 17°C, mientras que las mínimas bajarán hasta los 8°C durante la noche.

Estado del cielo: Predominará el sol durante el día y el cielo estará despejado por la noche.

Precipitaciones: La probabilidad de lluvia es muy baja, de apenas un 10%.

Viento: Soplará del noreste con una velocidad suave de unos 10-11 km/h.

TELÉFONO RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES DOMÉSTICOS

Urbaser, de lunes a viernes, llamadas , de 8,30 a 14,30, al 981 326 900

DONACIÓN DE SANGRE

La unidad móvil de donaciòn de sangre se encuentra hoy por la mañana en la Escuela de Especialidades de la Armada «ESENGRA en La Graña, de 9:30-14:30 horas. Por la tarde en Monfero al lado del la Casa del Concello, en el lugar de Rebordelo, de 19.00 a 21.00 horas.

EN EL CONCELLO DE FERROL

10.00h.- Comisión Ordinaria de Facenda, Emprego, Recursos Humanos, Estatística, Patrimonio, Patrimonio Histórico, Turismo, Sanidade, Consumo, Benestar Animal e Mercados.

11.00h.-El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, se reúne con la Asociación cultural Columba. (Alcaldía).

19.30h.- El concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far, asiste a la inauguración de la exposición «A transición» organizada por la Fundación 10 de Marzo y el Sindicato Nacional de CCOO de Galicia, con la colaboración del Concello de Ferrol. CC Torrente Ballester.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Monfero

11,00 h.-La delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitará un beneficiario de las ayudas para los parques naturales de Galicia.

En Ortigueira

10,00 h.- La gerente de la Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, visitará el CEIP José María Lage en el marco del programa de la Xunta Artesanía na escola.

En Fene

12,00 h.-La gerente da Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, visitará el CEIP Plurilingüe Os Casais en el marco del programa de la Xunta Artesanía na escola. (lugar da Armada, s/n – Maniños).

EN LO CULTURAL

En Ferrol

-A las 19.30 horas en el centro cultural «Torrente Ballester» inauguración de la exposición «A transición» organizada por la Fundación 10 de Marzo y el Sindicato Nacional de CCOO de Galicia, con la colaboración del Concello de Ferrol.

-A las 17.00 horas en el Ateneo Ferrolán, club de lectura con un nuevo recital poético a cargo de Ánxeles Seoane

EN LO POLÍTICO-SOCIAL

En Ferrol

A las 11.30 horas en el salón de actos de la CIG (r/Eduardo Pondal, 41/43 entrechán). rueda de prensa del secretario comarcal de Ferrol, Xoán Galdo para informar de los actos convocados por la CIG con motivo de la conmemoración del 10 de Marzo, Día da Clase Obreira Galega.

EXPOSICIONES

–En la oficina de turismo de la Plaza de España exposición de maquetas sobre la Semana Santa Ferrolana realizadas por Carlos Macías e Iván Talegón.

La muestra recoge la recreación de varias procesiones y pasos de la Semana Santa, que desfilan por calles céntricas de la ciudad.

La exposición puede visitarse de lunes a jueves en horario de 9.00 a 14.00 horas, viernes y sábados de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos de 9.00 a 14.00 horas

–En la Casa da Xuventude, de Ares, 34ª edición de Galicia en Foco hasta el día 20 de este mes aglutinando en esta exposición fotográfica las mejores imágenes publicadas en los medios de comunicación gallegos durante el año 2024.

La muestra, realizada por el Club de Prensa de Ferrol y que se instala fruto de la colaboración con la Concejalía de Cultura podrá visitarse de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 h. y también en horario de tarde de viernes a domingo de 19:00 a 22:00 h, con entrada libre y gratuíta.

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol muestra colectiva de diferentes autores compuesta por un total de 28 cuadros de gran calidad artística, todos ellos pinturas de técnica óleo sobre lienzo y de temática marítima.

La Exposición titulada «Marinas», corresponde a la valiosa Colección Pictórica particular del empresario gallego natural de Marín y residente en Laxe (Costa da Morte) José Manuel Pato González, delegado en Galicia de la Real Liga Naval Española. Incluye pinturas de autores muy prestigiosos como entre otros José Manuel Fonfría, Rosa Pereda, Espino, Roberto Bertaggia, Cortés o el noruego Amaldus Nielsen.

La muestra está abierta hasta el próximo 12 de abril, en los horarios habituales, de martes a viernes, de 9.30 a 13.30h; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30h.

-En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición «Ferrol no pasado, a vida cotiá, organizada por la Asociación de Amigos do Museo Cidade de Ferrol» en colaboración con el Concello Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición colectiva de fotografía «Silencio» del Grupo Bazán La muestra reúne 27 fotografías de 11 autores: Alejandro Martínez, Ángel Casas, Carlos Cruz, Chus Villamar, Eva Vázquez, Fer Cendán, Fran Suárez, Miguel Llano, Mónica Lorenzo, Pablo Mauriz y Ricardo Salgado. Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición «Orixes IV», sobre los trabajos realizados en el castro de Esmelle. Cátedra de Arqueoloxía de la UDC-Concello de Ferrol). Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

-En el centro comercial Odeón, de Narón, hasta el 6 de marzo exposición “Ciudades habitadas por el trazo” realizada conjuntamente por la ilustradora Blanca Vila y la fotógrafa Carla García,

-En la Biblioteca de Neda, exposición “Do mar e da terra” hasta el 3 de marzo. Podrá visitarse de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 17 a las 20 horas.

–La Casa da Cultura de Fene acoge “10 de marzo de 72, a mirada artística de Xaime Quessada” una exposición promovida por los ayuntamientos de Fene, Ferrol y Narón con la colaboración de la AC Fuco Buxán y la Fundación Xaime Quessada. Podrá visitarse hasta el próximo 30 de marzo. Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Los colegios o asociaciones interesados, podrán solicitar una visita guiada enviando un correo electrónico a cultura.deportes@fene.gal.