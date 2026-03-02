O mellor do fotoxornalismo galego reúnese en Ares na mostra ‘Galicia en Foco’

2 marzo, 2026 Dejar un comentario 115 Vistas

A 34ª edición de Galicia en Foco chega ó andar superior da Casa da Xuventude da vila de Ares até o vindeiro día 20 aglutinando nesta exposición fotográfica as mellores imaxes publicadas nos medios de comunicación galegos durante o ano 2024.

A mostra, realizada polo Club de Prensa de Ferrol e que se instala no municipio froito da colaboración coa concellaría de Cultura, volve a retratar os grandes acontecementos vividos en Galicia nestes últimos tempos, facendo unha crónica social e cultural do pobo galego a partir das miradas particulares dos profesionais da comunicación.

Galicia en Foco constata así o seu interese por divulgar o traballo dos fotoxornalistas galegos, recoñecendo o seu profesionalismo e a súa
capacidade de documentar a nosa realidade contemporánea.

De feito, entre as instantáneas que compoñen a exposición tamén se atopan as galardoadas nesta trixésimo cuarta edición: ‘Política municipal’, fotografía do ano 2024 feita por Miguel Ángel López e ‘O Grande Esmorecemento’, de Brais Lorenzo, serie gañadora do ano que captura a forma de vida de aqueles que resisten a abandonar o rural galego, contribuíndo a preservar do olvido a cultura e patrimonio desa contorna social nun tempo de aceleración en todo o globo.

A exposición poderá visitarse de luns a venres, de 10:00 a 14:00 h. e tamén en horario de tarde de venres a domingo de 19:00 a 22:00 horas, con entrada libre e gratuíta, até o 20 de marzo.

Lea también

La Real Filharmonía de Galicia anuncia un 30 aniversario con «muchas sorpresas» e «invitados especiales» este sábado

El director titular y artístico de la Real Filharmonía de Galicia, Baldur Brönnimann, ha anunciado …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *