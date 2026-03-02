Rey Varela: “A oferta pública de emprego é ambiciosa, dialogada e con visión estratéxica”

Compartir Facebook

La Mesa Xeral de Negociación daba el visto bueno el pasado jueves a la Oferta Público de Empleo de 2026 del Concello de Ferrol y este lunes la junta de gobierno local también ha dado su visto bueno, tal y como afirmaba el alcalde José Manuel Rey Varela en rueda de prensa.

Serán en total 93 nuevas incorporaciones las que se producirán a las diversas áreas municipales, además de todas las plazas de promoción interna para actuales trabajadores, recordando que al inicio de mandato en junio de 2023 había 423 trabajadores y con esta OPE se superarán los 500 trabajadores.

El regidor quería destacar “o diálogo e a vontade” para poder alcanzar estos consensos con CSIF, UGT y CCOO, además de la abstención de la CIG, en una oferta “histórica” en la organización municipal, complementando con ello las plazas de la RPT aprobada en diciembre de 2025.

Uno de los puntos fuertes de esta OPE es la “aposta pola seguridade” con 9 nuevas plazas en la Policía local y 6 en el cuerpo de bomberos.

Grupo de trabajo operativo con los bomberos

En relación a los bomberos, José Manuel Rey Varela quería recordar que está en marcha el proceso de selección de 13 nuevos bomberos, que sumada a esta OPE, podrán alcanzar la cifra de 50 bomberos “algo que non sucedía dende hai anos”, como también la mejora de su categoría profesional de C2 a C1, con un incremento retributivo cercano a los 3.000 euros.

El gobierno municipal ha hablado con los bomberos tras el pleno del pasado jueves y han acordado crear un grupo de trabajo operativo “para unha mellor organización do servizo de bombeiros e adecuada coordinación coa área de seguridade do Concello”, algo de lo que carecía la RPT “con funcións operativas.”

Al mismo tiempo, acordaron elevar a la Mesa Xeral de Negociación el incremento de retribución de las horas extra, por lo que, una vez se completen estas incorporaciones en la OPE, solo se activarán “para momentos extraordinarios” y no ser el sistema habitual para mantener los servicios públicos.